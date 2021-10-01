台苯改選 ISS報告書支持市場派獨董提名人

台苯公司（1310）預計10月14日將舉行股東臨時會改選8席董事、3席獨立董事，對外資投票意向具有影響力的ISS（Institutional Shareholder Services）出具關鍵報告書，建議全體外資支持市場派提名的獨董人選張國欽，反對公司除了執行長外的所有非獨董提名人，並反對解除競業禁止的規定。

市場派指出，ISS報告書破天荒打臉公司派，主要是現任獨董張國欽勇於揭弊，告發台苯出售榮福公司涉利益輸送背信案，因此獲得ISS支持；同時，因為榮福案涉及台鋼集團久陽公司的關係人交易，所以ISS報告書才會反對台苯解除競業禁止的規定，並且不支持台鋼集團的董事人選。

市場派指出，ISS報告書的重點包括三大點，一是ISS非常罕見的建議反對除了執行長外的所有非獨立董事提名候選人，主要因ISS認為公司並沒有提出一個充分獨立的董事會，以符合ISS的指導方針及全球投資人對於董事會獨立性的期望。

第二個重點是，獲ISS建議支持的獨立董事候選人張國欽，是今年9月向台北地檢署告發台苯董事長林文淵、總經理陳柏元涉嫌圖利及背信的董事之一；第三個重點則是，ISS建議反對公司派所提出的「解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案」，主因公司並未提供任何有關於董事進行或潛在競業禁止活動的訊息，這也反映過去公司恐涉隱匿關係人交易所造成的負面影響。

台苯這次改選，公司派提名董事包括現任董事長林文淵、副董事長陳柏元，及董事王炯棻、李勝琛律師、陳建甫，春日機械董事長陳其泰、久陽精密董事長孫正強與榮剛執行副董李郁真等；獨董提名人則有簡金成、黃瑞沐、林郁昌。

泛市場派提名現任董事劉正元、徐定睿，華航工會前理事長葛作亮、媒體人彭華幹及方豪、孫榮康、黃采婕、趙興中，獨董提名人則有張國欽、陳建宏、蔡宜蓁。

據指出，林文淵及王炯棻是台苯法人董事「台苯投資公司」的法人代表，台鋼公司股權由金智富資產管理公司持有，董事長為王炯棻；台苯投資、台鋼、金智富和久陽等公司組成台鋼集團，會長是謝裕民。

台苯目前股東結構，台灣鋼鐵持股7.9%，財團法人陳啟川先生文教基金會持股5.45%，春雨公司持股2.21％，被視為是公司派陣營。台苯這屆董事任期到明年初，外傳公司派提前改選是為突襲泛市場派，但台苯外資目前持股約10.87%，對這次台苯改選董事有關鍵的影響力。

ISS是全球最大且專為外資法人提供上市公司股東會議案研究、諮詢及委託書徵求的中立研究機構，其出具報告在外資圈具有「投資圈的米其林指南」權威地位，並成為外資法人投票時的依據。