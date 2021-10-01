疫情解封房市爆衝 六都9月交易月增27%

六都今年9月的買賣移轉棟數出爐，合計共21,385棟，月增27.7%，累計前三季，六都買賣移轉量逾19萬棟，為近8年新高。台南、高雄均創9月史上最高紀錄，其中台南更寫下「三高」紀錄，9月單月、第三季及前三季的買賣移轉量，皆為歷史同期新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，防疫三級警戒自5月下旬開始、7月下旬結束，由於交易的行政流程約需1個月，所以6~8月的買賣移轉都受三級警戒影響，基期相對低。

但7月下旬防疫降級後，市場熱度迅速回溫，且隨著疫苗施打普及率越來越高，民眾第三季的購屋信心跟著上升，先前因疫情遞延的買氣陸續出籠，帶動了9月的買賣移轉表現。

由於今年前三季的累計棟數，比去年增加不少，加上Q4是國內房市交易旺季，推估今年全年的買賣移轉量有機會挑戰35萬棟大關。

9月以南二都房市表現最亮眼，台南今年9月2,221棟、第三季累計6,640棟、前三季合計逾2萬棟，均締造歷史同期新高。高雄前三季累計31,302棟，是2016年房地合一上路以來，同期首度突破3萬棟。

在小區域表現上，桃園市龜山區月增69%、年增156%，為北部都會最佳。主要是龜山A7重劃區，今年下半年進入交屋潮，總量高達數千戶。台中由西屯拿下第一，已連續三個月高過北屯。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，疫情氛圍下，高資產族群危機入市抗通膨的意願較高，使今年台中的高總價買氣相對旺盛，七期豪宅交易也比以往活絡；且近來北屯的十一期、十四期等地，新案房價快速上漲，部分消費者便回流西屯，加上兩地的建案交屋狀況此消彼長，使西屯第三季力壓北屯，成為台中的買賣移轉冠軍。