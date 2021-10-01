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大國藥妝店台灣官網登場 與商店街廣告服務合作

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
日本知名人氣大國藥妝店今日（10月1日）宣布台灣線上專賣店正式上線。圖／截取自大國藥妝台灣官網
日本知名人氣大國藥妝店今日（10月1日）宣布台灣線上專賣店正式上線。圖／截取自大國藥妝台灣官網

全球新冠肺炎疫情始終嚴峻，各國的邊境封鎖策略使得旅遊活動近乎停擺。為了服務台灣消費者，日本知名人氣大國藥妝店今日（10月1日）宣布台灣線上專賣店正式上線(https://www.daikokudrug-taiwan.com/)。與全台最大電商集團網家旗下PChome商店街的廣告服務合作，讓台灣消費者更加認識大國藥妝。

大國藥妝直營販售日本在地商品給台灣消費者，後續將陸續上架更多新品，網站提供消費者中文介面導覽，可直接使用信用卡付款服務，下單購買，出貨後透過日本郵政寄出僅需等待3-7天，所有商品日本直送來台，搶攻消費者在台灣也要血拼日貨的需求。

大國藥妝指出，大國藥妝店在上線試營運一週的時間內，收到比預期更多的訂單，這些訂單主要集中在日本的人氣美食特產、生活雜貨、時尚美妝等3大類別，接到訂單，日本郵政出貨後最快約3-7天就能宅配到府，快速滿足台灣消費者對日本商品的期待。

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