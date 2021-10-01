日月光種樹4萬棵 在高雄、新北、宜花茁壯成林

日月光投控（3711）、日月光環保永續基金會推動台灣森林及環境資源復育，全面投入台灣山區植樹造林工作，繼完成高雄山區2萬5680棵栽種成長後，去年再認養林務局羅東林管處轄內11.73公頃國有林地，種下1萬3700株小樹苗。

日月光環保永續基金會表示，一年來，在林務專業人員的照護下，存活率高達9成，小樹苗逐漸成長茁壯，多數已有二、三米高，生機盎然，讓日月光「環願山林永續環境」的造林目標再向前邁進一大步。

日月光投控行政長兼日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，日月光投控未來將投入更多資源認養國有林地，在台灣各山區進行植樹造林及森林復育與保育工作，並將它列為日月光環保永續基金會的主要工作項目之一。

日月光集團去年與農委會林務局合作，以3年為期，捐助羅東林管處260萬元，認養花蓮縣和平、宜蘭、新北市文山等三個事業區三處國有林班地，共計11.73公頃，種下台灣杉、香杉、紅楠、紅淡比、相思樹、楓香、青剛櫟等樹苗，總計1萬3700棵，並在去年9月在北宜縣界公園旁的造林地舉辦植樹造林活動。

另在106至109年捐助320萬元，認養屏東林管處轄內高雄市桃源區及田寮區共14.97公頃林地，種下2萬5680棵小樹苗，其中不少是蜜源樹種，如今小樹苗都已成長茁壯達數米高，蜂蝶成群穿梭林間採蜜，可補國內蜜源植物之不足。

109年至111年再捐助260萬元，認養羅東林管處轄管11.73公頃林地，種樹1萬3700棵，除了台灣原生樹種外，也特別選擇瀕臨絕種與淨化空氣的樹種，期許能為氣候變遷與環境永續發展盡一分心力。

羅東林管處指出，在新北文山事業區所種的紅淡比，是台灣特有種，也是抗風樹種，花朵有淡淡幽香，會引來成群蜜蜂蝴蝶爭食，而紅淡花蜜風味獨特，獲得不少民眾的喜愛，紅淡比還能淨化空氣，是值得推廣的造林樹種。

日月光集團二期6年共認養26.7公頃國有林地，已種下約4萬棵樹，在高雄、花蓮、宜蘭、新北，都有日月光小樹苗逐漸成長茁壯，估計每年可吸附615公噸的二氧化碳，有助減緩溫室效應、淨化空氣品質、也希望這些造林木長大後能營造野生動物良好的棲息環境並涵養水源、調節極端氣候，維護生物的多樣性。