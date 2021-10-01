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晶華攜手陽明山秘境 疫情下連婚禮也有新型態

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
戶外婚禮有度假飯店氛圍。記者邱馨儀／攝
戶外婚禮有度假飯店氛圍。記者邱馨儀／攝

疫情改變大家的生活，疫情也改變婚禮的模式。因為疫情限制室內人數，許多新人只好中午辦一場家族的婚宴，晚上再來一場朋友間的婚宴。因為都是年輕的朋友反而可以更盡興，於是更多種型態的婚禮與婚宴在疫情中被開發出來。

晶華（2707）攜手陽明山境美景餐廳以仙境花園為主題力搏疫情下類出國戶外婚禮商機，卻讓新人感受不同的婚禮，也開發疫情下更多的商機。

晶華酒店指出，每年晶華平均陪伴700對新人完成終身大事，更了解新人因為疫情必須將婚宴延期是改變形式舉行的困擾。

以仙境花園為主題推出晶華仙境戶外婚禮是在坐擁270度大台北環景的陽明山半腰上，透過秘境美景註記婚禮日寺間，光‧森婚宴則是在晶華酒店挑高兩層的維幕玻璃宴會上以花草森林造景呼應窗外公園的綠色景緻。

晶華指出，受到疫情影響，今年許多婚宴都被延到年底，因此近期的婚宴場次相當多，今年全年場次約有去年同期的七成，但受限於每一場婚宴室內人數的限定，整體婚宴營業額降至五成以下。

對於飯店婚宴來說，受疫情影響相當大，許多參加婚禮的民眾也多半在最後一刻才決定是不是參加喜宴，決定因素則是每日下午兩點鐘的疫情快報。只要情況趨緩，新人就急急忙忙的增加桌數。

不過在疫情期間，戶外婚禮較不受室內人數限制影響，另外也相對安全。再加上飯店與婚顧業者的積極打造，可以營造出度假店風格或是高空美景等氛圍，成為疫情壓力下的另一個出路。

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