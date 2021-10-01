中鋼 連續9年獲頒綠色採購績優單位

節能減碳及環境保護是企業的社會責任，中鋼（2002）公司以永續發展為目標，致力推動綠色採購，去(2020)年採購金額高達1.75億元，再次獲得高市府環保局頒發績優獎狀，也是連續九年獲頒綠色採購績優單位。

中鋼自2007年起即開始推動綠色採購，初期除辦公室用紙使用環保標章紙材外，亦在公司職工福利社設置綠色產品專櫃，擺放具有相關環保標章或碳足跡標籤的生活日用品，供同仁採買。

中鋼綠色採購項目陸續加入具節能或環保標章的電器及電子資訊產品(例如辦公用電腦、印表機)、公務用電動機車、工廠維護或廠房建造之營建用爐石水泥及綠建材等，擴大綠色採購範疇。中鋼公司去年綠色採購總金額高達1.75億元，較前(108)年1.42億元增加0.33億元之多，並連續九年獲高雄市環保局頒發綠色採購績優單位。今年中鋼集團另有中聯資源公司（9930）、中鴻鋼鐵公司（2014）及中鋼鋁業公司亦獲此榮譽。

中鋼去年綠色採購項目包含採購28,523噸的營建用卜特蘭高爐水泥及其他營建用綠建材，作為推動環保改善工程使用。高爐水泥之原料主要來自於水淬爐石再製的爐石粉，並加以混拌於混凝土。每噸高爐水泥之二氧化碳排放量約為474公斤，相較於每噸排放850公斤二氧化碳的一般營建用卜特蘭水泥，中鋼公司去年此採購項目共計減少約10,725公噸的二氧化碳排放量，不僅創造了減碳效益，更展現出高爐石循環再利用的經濟價值。

中鋼除持續推動綠色採購外，對內也推動員工綠色生活計畫，鼓勵員工自主力行食、衣、住、行、育樂等各層面之綠色生活，例如致送員工捷運儲值券來鼓勵同仁搭乘大眾運輸工具上、下班；另，中鋼公司也會每年進行集團公司綠色生活評鑑，考核集團各關係企業綠色生活推動績效。

此外，中鋼對外亦透過為小港地區學童舉辦的全能智慧王夏令營、鋼鐵之旅，以及中鋼集團教育基金會的環境教育巡迴車等活動來投入環境教育，深植學子們節能減碳及循環經濟的觀念，期盼透過各個面向的努力，為維護地球的永續環境盡一份心力，善盡企業社會責任。