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台灣房屋蔡凱倫 暖心頭家打造破億團隊

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
圖／業者提供

房仲業壓力大，流動率高，許多店東為人員流失煩惱不已。台灣房屋蔡凱倫團隊沒有這種問題。他的團隊連續在2019、2020年晉升為台灣房屋的業績破億團隊，2021年更連續兩季包辦台北市店績效前三名。然而團隊很少人離職，留任達九成。

台灣房屋加盟事業總部總經理林培雯表示，蔡凱倫擁有心理師執照，從不用責罵的方式來帶員工，而是採循序漸進、引導的方式和員工理性溝通，讓同仁願意接受不同意見，進而調整步伐、改善缺失。他看待員工，就像自己的弟弟妹妹，是團隊業績表現好，但又留得住人才的主因。

蔡凱倫投入房仲業已24年，他在加盟台灣房屋7年期間，從內湖開到汐止共六家分店，夥伴從10人，至今已破百位。旗下人員專業形象佳，穩定度高，是內湖區首屈一指的優質房仲團隊，團隊店業績也不斷「翻山越嶺」。2019、2020年都破億，2021年更連續兩季包辦台北市店績效前三名，年中也早已破億，刷新紀錄，目標往年度破2億邁進。

林培雯表示，蔡凱倫的團隊表現亮眼，一來是蔡凱倫個人勇於追求目標，實現自我價值，相信「成功沒有捷徑，簡單事重複做」；另外，他帶人帶心，不只看業績工作表現，更關心員工的生活，員工留任率高達九成。

跟著蔡凱倫打拚多年的台灣房屋東湖特許加盟店店長許兆承說，蔡凱倫照顧同仁就像家人，就像自己大哥一樣。印象深刻的一次，是他的車子老舊了，蔡凱倫除了提醒我該換車了，畢竟家裡有兩個孩子，需要注重車輛的安全穩定性。更積極幫我尋找認識的車商，還親自陪我去看車，「完全把同仁的事當作自己的事在做」。

近期同仁陸續施打疫苗，蔡凱倫也貼心準備維他命C給同仁和家屬，希望能舒緩打疫苗後身體不適的狀況，雖然只是一個微小的舉動，但都讓同仁看在眼裡、感動在心裡，認為這位老闆，「很值得跟」。

除了照顧員工，蔡凱倫認為「輕財足以聚人，律己足以服人，量寬足以得人，身先足以率人」，不吝把資源用在同仁身上，他也深信「投入才能深入，付出才能傑出」，想方設法讓每位同仁透過正向思考、負責任的態度，不斷學習成長，藉此打造一個熱情真誠與付出的團隊。

蔡凱倫也鼓勵同仁內部創業，與總部評估後，引進台灣房屋直營店的經營模式，搭配加盟總部的人才培育，從新人講習、主管會議、領導力等，讓人員的教育訓練更能「一條龍」的快速上手。

他甚至不惜自掏腰包，請來外面的專業講師，教導每位同仁溝通技巧、肢體語言、服裝儀容等課程，他看得長遠，「這裡是可以讓每個人長期經營的永久事業，不僅可以在這裡賺到錢，還可以實現家業夢想。」

今年五月，疫情正嚴峻的時候，台灣房屋汐止特許加盟店不畏疫情，如期開幕，也凸顯了蔡凱倫的遠見和魄力。他深耕內湖多年，團隊屢創佳績，隨著市場變化和客戶需求，擴大服務範圍到汐止，更全面性的服務客戶。

蔡凱倫表示，內湖和汐止只有一橋之隔，但有國道1號、3號、環東大道等聯外道路，汐東捷運線未來也將串聯汐止與內湖，再加上遠雄廣場、汐科、Costco汐止店等帶進不少就業機會，汐止住宅不僅屋齡新、房價也比台北親民，吸引首購家庭，等孩子長大有學區需求，家長則會賣汐止房、換買內湖，因此拓展汐止據點，希望全面性的服務客戶。

房仲

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