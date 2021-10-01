五倍券上路 中鋼規劃公司福利設施及旅遊優惠方案

新冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，近期國內疫情在政府及國人共同努力做好防疫下趨於和緩，政府推出五倍券及相關數位綁定方案供民眾登記預約，以刺激國內消費。中鋼亦鼓勵同仁暨員眷踴躍使用五倍券，規劃公司福利設施及同仁旅遊相關優惠方案，期能達到紓解同仁工作辛勞及振興國內經濟之雙重效益。

中鋼表示，除了公司內部餐廳及販賣部研議規劃五倍券使用優惠方案外，位於中鋼集團總部大樓旁的集團會館，所進駐餐飲廠商已陸續推出加碼活動，讓中鋼暨集團子公司同仁及員眷可就近使用五倍券消費。

此外，中鋼員工自行籌資成立的鋼友旅行社與國內各家旅宿及餐飲業者即有相關優惠合作方案，為鼓勵員眷適時安排家庭休閒活動，增進親子互動關係，也藉此機會推出今年底前自行組團出遊之五倍券最高回饋10%優惠方案。

中鋼強調，基於照顧員工福利，公司每年即有提供同仁旅遊補助可供員眷安排出遊使用，以紓解同仁平日工作辛勞，促進員眷身心健康。公司也在國內疫情和緩及政府推行振興經濟方案同時，鼓勵同仁踴躍使用五倍券進行消費，協助國內旅宿及餐飲業者度過疫情艱困時期，以善盡企業社會責任。