報復性消費出籠 9月新車掛牌41,133輛創16年同期新高
台灣疫情趨緩帶動報復性消費出籠，根據今（1）日最新出爐的國內車市銷售統計，9月國內新車掛牌數41,133輛，年增一成，也比8月再成長24.1%，創下近16年同期新高。
其中和泰車（2207）旗下兩大品牌TOYOTA＋LEXUS，9月新車銷售量13,168輛，合計市占率32%，穩居龍頭寶座，較去年同期大幅成長54.5%，也比8月再增加19.7%，創下公司歷史最佳9月表現。
如果以TOYOTA（豐田）單一品牌來看，9月豐田新車掛牌數為11,344輛，市占率27.6%，遙遙領先排名第二的福特9月銷量2,719輛、市占6.6%；另外和泰車9月新車銷售年增率高達65.2%，也領先MAZAD的9月新車銷售年增率17.9%，不論市占、銷量及成長力道，榮登「三冠王」。
雖然今年民俗月從8月8日至9月6日，落在8、9月，應該是傳統淡季，但今年6、7月因為國內疫情升溫進入三級警戒，賞車人流急凍，造成車市買氣遞延，如今隨著疫情趨緩帶動報復性消費，繼8月國內車市衝上33,148輛，優於預期；9月繼續增溫，一舉衝破4萬輛大關。
和泰車總經理蘇純興本周表示，疫情過後，國內車市買氣強勁，不只8月表現超強，9月比8月好，而且預期10月還會更好。他順勢上修今年國內車市規模預估，從原先預期的44萬輛，上修到45萬輛。
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