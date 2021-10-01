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三張表秒懂七都房價驚人漲勢 全數突破歷史高點

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／住宅週報提供
示意圖。圖／住宅週報提供

雖然本土疫情爆發、房地合一實價登錄2.0上路，但房價持續上揚。最新統計，今年第3季七大都會區房價全數上漲，新竹季漲5.8%最多，其次為台中3.6%，台南、高雄也有3%以上漲幅。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，以近一年房價來觀察，自2020年第3季至2021年第3季，除了雙北市漲幅近一成外，其餘五大都會區累計漲幅均超過一成，新竹、台南甚至一年漲逾二成，顯見近一年國內房價漲勢明顯。

若再進一步與上一波房價高點相比，七大都會區2021年第3季房價均已漲破上波高點。

其中新竹縣市、台南漲幅已較上波高點超過三成，新竹更接近四成。桃園與台中與上波房價高點相比，上漲逾二成，高雄上漲超過一成，只有台北、新北因房價基期高，雖已突破上波高點，但漲幅不到5%，房價相對穩定。

葉凌棋表示，房市自2013、2014年反轉向下後，七大都會區最重跌到17%，最少也有8%，但從2021年第三季房價來看，七大都會區不只過去房價跌幅已補足，甚至繼續再向上突破，房價持續走揚。

葉凌棋說，國內疫情爆發以及實價登錄2.0 、房地合一2.0已於7月上路，短期投機退出市場，讓第三季交易量較去年同期減少，但隨疫情穩定，防疫警戒降回二級，民眾恐慌情緒降溫，房市買氣有逐步回溫的跡象，觀察近兩個月的房市交易量已逐步回到疫情前水準。

雖然央行在第三季理監事會再度出手管控房市，祭出選擇性信用管制，針對自然人貸款第二戶取消寬限期，以及降低購地貸款，不過，對一般民眾而言，自住、置產不受影響，若後續國內疫情發展沒有急遽轉變，預期第四季房市交易量仍可期待。

而依目前交易量推估，2021年全年交易量有望創八年新高，預估約33.3-34.6萬棟之間，與2020年相比成長2%至6%左右。

資料來源／永慶房產集團
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房價 房市 房地合一 實價登錄

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