國際海運價格走跌 法人：觀察大陸十一長假後走勢

上海出口集裝箱指數（SCFI）走跌，法人機構表示，由於適逢中國大陸十一長假，加上運價處於高檔，運價原本就存在較大回跌機率，後續觀察重點在於長假過後運價是否有望止跌，以及中國的限電限產政策是否對製造業者造成衝擊，導致出口出現放緩跡象。

並由於國際海運市場第4季運價走勢不確定性較高，對長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）等相關個股投資建議維持中立。

9月30日SCFI指數較上周下跌0.6%，除了美西線運價連四周持平外，其他主要歐美線運價全面下跌，美東線下跌6.06%，歐洲線下跌0.17%。

分析師表示，目前為中國大陸十一長假，運價原本就存在較大回跌機率，後續觀察重點在於長假過後表現，以及中國能耗雙控政策對產業的影響，另一方面，第4季為貨櫃傳統需求淡季，在塞港未見顯著舒緩下，貨櫃運價相較於往年同期將淡季不淡，然由於目前遠洋線運價已處於歷史新高水準，航商動向及需求波動皆可能為運價走勢帶來較大的不確定性。

產業方面，2021年以來因貨櫃航商獲利大幅轉佳，造就市場新船訂單成長，目前5,000TEU（20呎櫃）以上的新船訂單占市場運量比重來到約25%，以造船時程推估，2023~2024年將是新船大量下水的時點，由於市場每年需求成長率通常落在3~4%，預計2023年之後貨櫃市場供給成長率大於需求成長率的機率將大增，可能將不利營運表現。