家樂福青埔店開幕 四大特色打造社區型量販店

家樂福青埔店於今（1）日開幕，看準桃園青埔家庭需求，以「社區快捷、運動派對、地方創生、永續消費」等四大特色打造社區型量販店，成為家樂福首家引進義大利麵、巧克力冷藏櫃體的門市。

本次環球購物中心結合家樂福，一同經營永續食材以及減塑環保，加上附近為住宅區，共搶在地消費商機，同時引進在地產品，也可節省物流。

亦為第三家結合百貨的家樂福，家樂福全台合作百貨包括台中德安百貨、汐止遠雄以及桃園環球。

更特別的是，青埔店大樓直通住戶，消費完畢後可直接搭乘電梯回家，輕鬆且方便，上層共500戶住宅，再加上附近許多大樓，家樂福表示消費圈共約1500戶即可維持。

家樂福青埔店為最多路口的家樂福，共五個路口，配合附近複合生活型態，且近桃園國際棒球場，可看球、演唱會，故打出「運動派對」主題，讓消費者可以直接從冰櫃拿出派對飲品，更有裸賣飲品，可自帶瓶裝。

家樂福共分為1000坪左右的社區型迷你量販、中型量販，以及4000-5000坪大型量販，其中社區型迷你量販又可分為社區型、迷你型，「社區型」如青埔店，只有重點小家電，沒有大型家電，特色在於有散賣產品，打個人戶市場；「迷你型」則如南港店，則有齊全家電。

青埔店為家樂福第六家影響力概念店、第二家社區型迷你量販。同時家樂福也透露下週周年慶活動將公布數位券加值辦法，且周年慶將持續近一個月的時間。

家樂福表示，去年三倍券加持下，家電銷售年增約兩成，今年五倍券家庭戶則可在其他分店集合五倍券購買大型家電，預計成長將超去年。