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中市府與亞哥國際青年商會合辦在地優秀青年創業家選拔

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
「台中市在地優秀青年創業家選拔」舉行優秀青年創業家表揚。記者宋健生/攝影
「台中市在地優秀青年創業家選拔」舉行優秀青年創業家表揚。記者宋健生/攝影

台中市政府經發局與台中最大的青年公民團體-亞哥國際青年商會，攜手舉辦「台中市在地優秀青年創業家選拔」，今(30)於秋紅谷景觀生態公園-湖邊場館，舉行在地優秀青年創業家表揚典禮和創業資源交流媒合會。

今年獲選的優秀青年創業家，包括優勝-黃翊宸(Hi FIVE快剪專門店)、黃威達(久久津乳酪本舖)、黃昱哲(台卷木建材有限公司)；潛力獎-徐銘遠(沃克未來文化有限公司)、馬瑞成(共享行銷有限公司)、蔡依凝(尊任有限公司)。

延續台中市鼓勵青年創業政策，此次活動來到第三屆，台中市經發局特別連結青年社團和公民團體，鼓勵台灣在地優秀的青年創業家來台中創業生根。

系列活動包含在地優秀青年創業家選拔暨表揚、創業資源交流媒合會以及青年創業講座，讓更多在地創業青年可以在此獲得經驗知識、人脈與育成加速三方的資源媒合。

此次在地優秀青年創業家選拔，匯聚了產、官、學、研、公民團體、公協會、社會賢達等七大領域的第三方公正評審，對參賽者進行評選。透過表揚其傑出成就與青年奮發向上的成功故事，來激勵台中市18歲至40歲的青年，在事業上表現卓越，對在地作出貢獻。

同時提升台灣社會對年輕人的信心和信任，鼓勵青年積極創業，為在地做出貢獻。另外，也希望透過表揚典禮與後續的青年創業論壇及資源媒合活動，鼓勵台灣各地的青年創業家，或是海外歸國的青年創業家，來台中市這片創業沃土生根。

亞哥國際青年商會會長黃姵婕表示，今年與台中市經發局聯合主辦，不只是對台中在地優秀青年創業家的認可，也是對亞哥青商的認可，「致過去的你」，努力付出一定會被看見。

今天除了表揚活動之外，也邀請業界：心之谷教育園區、Genous即意識、豐邑建設、鑫記萬豪開發、沁木手作成功企業家、逢甲大學育成與技術授權中心、資本創投家、學術研究單位、眾籌平台及政府相關單位首長到場，和在地優秀青年創業家得獎者及入圍者進行創業資源交流，為在地的優秀創業青年提供實質的創業經驗與資源。

現場也邀請業界和在地優秀青年創業家得獎者及入圍者進行創業資源交流。記者宋健生/攝影
現場也邀請業界和在地優秀青年創業家得獎者及入圍者進行創業資源交流。記者宋健生/攝影

創業 公民團體 生態公園

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