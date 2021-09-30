中市府與亞哥國際青年商會合辦在地優秀青年創業家選拔

台中市政府經發局與台中最大的青年公民團體-亞哥國際青年商會，攜手舉辦「台中市在地優秀青年創業家選拔」，今(30)於秋紅谷景觀生態公園-湖邊場館，舉行在地優秀青年創業家表揚典禮和創業資源交流媒合會。

今年獲選的優秀青年創業家，包括優勝-黃翊宸(Hi FIVE快剪專門店)、黃威達(久久津乳酪本舖)、黃昱哲(台卷木建材有限公司)；潛力獎-徐銘遠(沃克未來文化有限公司)、馬瑞成(共享行銷有限公司)、蔡依凝(尊任有限公司)。

延續台中市鼓勵青年創業政策，此次活動來到第三屆，台中市經發局特別連結青年社團和公民團體，鼓勵台灣在地優秀的青年創業家來台中創業生根。

系列活動包含在地優秀青年創業家選拔暨表揚、創業資源交流媒合會以及青年創業講座，讓更多在地創業青年可以在此獲得經驗知識、人脈與育成加速三方的資源媒合。

此次在地優秀青年創業家選拔，匯聚了產、官、學、研、公民團體、公協會、社會賢達等七大領域的第三方公正評審，對參賽者進行評選。透過表揚其傑出成就與青年奮發向上的成功故事，來激勵台中市18歲至40歲的青年，在事業上表現卓越，對在地作出貢獻。

同時提升台灣社會對年輕人的信心和信任，鼓勵青年積極創業，為在地做出貢獻。另外，也希望透過表揚典禮與後續的青年創業論壇及資源媒合活動，鼓勵台灣各地的青年創業家，或是海外歸國的青年創業家，來台中市這片創業沃土生根。

亞哥國際青年商會會長黃姵婕表示，今年與台中市經發局聯合主辦，不只是對台中在地優秀青年創業家的認可，也是對亞哥青商的認可，「致過去的你」，努力付出一定會被看見。