企業人資系統採用電子表單 加快數位轉型腳步

因應數位時代來臨，企業加快數位轉型腳步已是趨勢，惟「工具數位化」不等於「數位轉型」，近期有雲端人資系統業者推出「電子表單」功能，讓企業能夠自由運用電子表單打造專屬行政流程，降低員工無謂的時間浪費、提升營運效率。

上承人資管理顧問執行長宋克家(菲大)表示，受到新冠肺炎疫情影響，許多企業為了永續經營，將加速數位轉型視為未來發展重點項目，根據Google「2021企業數位轉型關鍵報告」，有超過75%企業願意投入更多資源來進行數位轉型，其中又以採用新數位銷售管道與行銷工具，以及導入新數位科技解決方案，被列為最優先項目。

其實，在企業眾多部門中，過去重勞力的人資，往往被賦予優先進行數位轉型的使命，而為了解決企業人資部門需求，鋒形科技將人資系統透過雲端架構設計出Femas HR系統，成為台灣首家推出雲端人資系統，以作為數位解決方案工具的廠商。

鋒形科技執行長李佳鴻說，雲端化所具備的優勢包括，一、不限時間地點存取，二、廣泛網路接取，三、快速彈性調整，因此，2013年便決定將公司產品從在府機台轉變成雲端共用資源的模式。

推出雲端服務至今，Femas HR已服務過近千家台、港、澳、中、越等地企業，開始透過無紙化數位人事管理出缺勤、薪資計算、排班與請假等項目，讓客戶能夠減少員工加班的時數達80%，且原本需要從月中就開始計薪的Excel作業，在使用系統後，只需要半個工作天就可以完成全部員工出席、請假與加班費計算後的當月薪資報表。