土地交易歷年Q3最高 商用不動產缺乏天量加持

全台第3季土地買氣反彈，商仲業者統計前三季含地上權及準備拆除地上物重建之物件，交易總金額達936億元、年增10.7%，為歷年同季最高。而商用市場第3季成交量295億元，由於沒有王朝大酒店、台積電（2330）連購三廠的360億元天價加持，年減逾五成。

瑞普萊坊總經理劉美華表示，隨疫情趨緩，捲起獵地旋風，土地交易爆量，有七成五的買方為開發商投資，其中以桃園最熱，交易金額280億，其次為高雄176億元、台中151億元，資金南下的趨勢明確。

相對土地市場榮景，商用市場第3季成交量295億元，季增13.8%，但與去年同期相比，沒有王朝大酒店、台積電連購三廠總金額破360億的天量加持，年減51.6%。

綜觀第3季表現，市場最大贏家為華固建設（2548），9月在土地市場以44.88億標得南港昆陽站旁邊特商區土地，更在8月以34億處分內湖華固智富中心大樓，兩個最高價站穩商用市場的雙料冠軍。

雖然商用不動產表現稍微遜色，但實際上去年商用不動產成交的熱況，無論是買有活化價值的老樓，或是產業群聚的漣漪效應，都點燃土地的爆量交易，形成「見標就搶」、「逢老就收」兩大現象。

第3季政府部門標脫金額超過316億元，佔整季總交易額34.6%，其中桃園機捷標售總額來到241億元，總體標脫率達77.6%。

這季有許多群雄爭霸的標案，其中宏普建設（2536）以總價26.3億元、單價151.3萬元，打敗16組競爭者，標得青芝段146地號商一土地。此外，華雄建設豪擲5.3億元搶入楠梓區商三土地，溢價率更高達104.5%，價格直接翻倍漲。近期，台北市南港區玉成段特商區土地竟橫空標出總價44.8億元、單價510萬元，溢價近八成的震撼價格，收入華固建設囊中，強勢登基封王。

建商開始大舉買有重建題材老樓，提煉建物底下的土地原料。像是豐邑機構購入高雄三民家樂福、永信建設（5508）購入華園飯店六合館、鑫龍騰建設購買高雄左營知名的御花園KTV、登陽建設購入的台中西屯區阿秋大肥鵝黎明旗艦店，以及國美建設偕濟盟建設買進的中正區福音大樓都在本季成交，即為明證。