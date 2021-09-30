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台北市買房有多難？竟要不吃不喝近16年

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
全國房價所得比來到9.07倍，較上一季略微減輕；但台北市房價所得比來到15.79倍，這意味著，在台北市必須不吃不喝將近16年，才能買下一棟房。 本報系資料庫
全國房價所得比來到9.07倍，較上一季略微減輕；但台北市房價所得比來到15.79倍，這意味著，在台北市必須不吃不喝將近16年，才能買下一棟房。 本報系資料庫

內政部今（30）日公布最新房價負擔能力指標，全國房價所得比來到9.07倍，較上一季略微減輕；但台北市房價所得比來到15.79倍，這意味著，在台北市必須不吃不喝將近16年，才能買下一棟房。

根據內政部今日所發布的2021年第2季全國及六都房價負擔能力指標，全國房價所得比來到9.07倍，跟今年第1季相比，降低0.06倍，但是卻比去年第2季增加0.41倍 。

而觀察六都表現，房價所得比最誇張的區域，仍落在雙北地區，特別是台北市，本季房價所得比又攀升，來到15.79倍，白手起家想在台北市買房子，可得忍受不吃不喝將近16年的程度，才買得下手。

相較於第1季表現，台北市的房價所得比，甚至增加了0.25倍，跟去年同期相比，更提升1.40倍。

至於新北市則是12.13倍，相較於第1季而言，差距有縮減0.12倍，但跟去年同期相比，仍是增加0.62倍。

在雙北地區之後，六都房價所得比差距，依序為台中市9.87倍、台南市7.92倍、高雄市7.60倍、桃園市7.58倍，值得注意的是台中市，與今年第1季相比，房價所得比降低了0.29倍；然而跟去年同期來看，六都的房價所得比都是增加的趨勢。

往好處看，內政部表示，今年第2季全國房貸負擔率為36.27%，與上季相比有略微減輕，變動幅度穩定，但房價負擔能力略低。

內政部指出，本季房屋總價中位數，較上季上升0.65%，但家戶可支配所得中位數，則上升了1.31%，再加上新承做平均購屋貸款利率有微幅下降，因此讓房貸負擔率、房價所得比兩項指標，均較上季略有下降。

內政部今日也公布全國住宅價格指數，本季為112.42，與第1季相比上升1.64%，顯示在資金相對寬鬆的環境下，投入房市不動產資金持續增加，特別是桃園市、台中市、台南市等地區，房價指數對第1季變動率都達到2%以上。

內政部強調，為防杜哄抬炒作房價，中央政府陸續已推出，選擇性信用管制措施、預售屋聯合稽查、房地合一稅2.0及實價登錄2.0等，政府仍在將密切關注後續房價變動情形。

房價 內政部 買房

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