越南胡志明市正式解封 寶成等製鞋廠最快下周陸續復工

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導

越南疫情傳來好消息，胡志明市已於今(30)日正式宣布解封，包括寶成（9904）、豐泰（9910）、志強（6768）等製鞋大廠都表示已提出申請及做好復工準備，就等相關解封細則下來，預估最快下周一起即可陸續分階段復工。

全球最大足球鞋製造商志強，今天也公告旗下位於越南的志寧廠已取得當地政府核准，將於今天起開始階段性復工，第一階段復工規模約20%。志強位於頭頓志中廠稍早已取得當地政府核准，並於24日起開始階段性復工。

志強表示，將持續配合當地政府防疫規定進行防疫，並密切注意當地疫情，以員工健康安全為優先考量來安排階段性逐步復工，並視情況進行生產調度。

另外，豐泰在越南頭頓的TO廠、同奈春祿縣的DS廠，也都已獲當地政府同意逐步復工。最具代表性的胡志明市今天宣布解封，代表台資製鞋廠逐步復工的態勢也漸趨明朗。

據了解，寶成位於西寧的二座生產工廠，也已取得當地政府核准分階段復工。

至於位在胡志明市的寶元鞋廠，總員工數達5.6萬人，為寶成在海外最大的廠區，該廠自7月中暫停營運，迄今已逾二個月。寶成說，寶元鞋廠已有超過六成員工完成第一劑疫苗施打，現在就等當地政府解封復工細則下來，隨時可以加班復工。

胡志明市今天宣布放寬隔離指令，即日起解封，西南各省同步放寬。據了解，即日起恢復正常營業和服務活動包括工業園區、出口加工區、高科技園區、廠中軟體園、產業聚落和區內的企業、生產及商業機構等。

胡志明市 寶成

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