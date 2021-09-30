砸億元裝潢 台北101「捌伍添第」下月開幕

台北101景觀餐廳85樓，引進嘉林餐旅集團旗下「捌伍添第」，砸億元裝潢，將於10月16日正式開幕，並延攬米其林星級名廚謝文親自坐鎮，單月坪效將拚7.5-8.5萬元，年營收上看3億元！

台北101營運長劉家豪表示，本次是台北101過去15年來首度翻新高樓餐廳，希望以新穎的形象傳遞給消費者。信義區餐廳目前平均月坪效是4-7萬元，本處原店欣葉食藝軒月坪效約7萬元，期望捌伍添第日後業績可較其增15%，預計月坪效7.5萬元，預期疫後更可達8.5萬元。

捌伍添第總經理黃榮祥表示，該集團斥資上億元裝潢設計，以六座台灣名岳—玉山、雪山、大壩、奇萊、南華及稍來為包廂命名，同時也是設計之靈感來源，欲將台灣名岳包攬無遺，包廂可容納六至十位顧客，最大包廂則可容納20人左右。

菜餚設計以粵菜為主，並匯集台灣、四川、潮州、蘇州、湖南及東北各地的特色料理，重新詮釋當代中華料理，招牌菜色有捌伍叉燒皇、爵士湯（蜜瓜海螺瑤柱燉花膠）、太史滑豆腐，以及捌伍片皮鵝等，為台北101史上單價最高餐廳。

主廚謝文，師出自香港富豪食堂福臨門，曾征戰廣州、南京、上海、東北、深圳及荷蘭各地的高級酒店和餐廳，2017年來台擔任台北文華東方酒店雅閣中餐廳主廚，並摘下米其林一星殊榮。