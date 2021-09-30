和泰攜手中信銀 推台首張可不限金額購車聯名卡

和泰車（2207）集團從顧客需求出發，提供一條龍的移動服務，搶攻全新移動服務所形成的商機。今(30)日宣布強強聯手開創交通支付旅程新紀元，中國信託商業銀行(中信銀)攜手和泰集團推出台灣首張可不限金額購車的「中國信託和泰聯名卡」提供消費者新的移動生活數位金融服務。

中國信託和泰聯名卡綁定「和泰Pay」刷卡購買TOYOTA、LEXUS車款，即享1%和泰Points回饋無上限；另外，預約yoxi乘派服最高享6%Pints等多元回饋，一卡提供購車、餐車、租車搭車的全旅程服務，打造全方位交通支付生態圈。

這張卡的最好優勢，中國信託和泰聯名卡，是中國信託銀行發展交通支付生態圈，也是和泰集團數位轉型的重要里程碑，整合和泰集團內包括和泰汽車、Yoxi、iRent等數位服務，和泰Points 1點等於台幣1元，可以全額折抵和泰汽車回廠維修保養費用，即日起至今(2021)年12月31日止，卡友至 TOYOTA、Lexus服消費享最高5%及5.5%和泰Points回饋以及板金或噴漆工資定價9折優惠。

和泰集團表示，長期要朝著提供汽車服務一條龍的服務，旗下的和潤企業將鞏固醫療設備分期領先地位及擴大重車滲透率，並布局綠能產業貫徹ESG策略。和雲行動服務升級APP強化會員經營及提供整合移動服務外；和泰聯網及和泰移動推出的yoxi乘車派遣服務，將拓展至桃園、高雄及台中，並推出多元計程車派遣與專車服務。