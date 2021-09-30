17年最大品牌再造 餐飲龍頭王品旗下原燒開出旗艦店

餐飲龍頭王品旗下燒肉品牌「原燒」進行17年來最大改造，開出首家旗艦店「Oh my! 原燒」，客單價從800元提升至850元左右。原燒主管表示，將用一季至半年觀察旗艦店的市場反應，如表現良好，原有的16家「原燒O-NiKU」也規劃會逐步調整，但原燒 O-NiKU展店腳步不停，未來3年將再展5店。

王品董事長陳正輝日前在股東會中表示，強體驗、聚餐型的燒肉業態是集團發展之重，看好開放內用後人潮回流機會大。

而原燒主管也說，燒肉市場百花齊放，成立17年的原燒也必須求新求變，此次以強調年輕潮流的風格進行品牌再造，包括品牌名、菜色呈現、主視覺、空間氛圍和菜色都有明顯調整，而旗艦店位於台北市古亭商圈，鄰近師大與台大，也希望吸引更多學生客群。

原燒主管表示，Oh my! 原燒在菜單升級後，首度引進日本A5和牛、28天熟成安格斯黑牛，套餐價格最高達到近3000元，客單價也可望隨之提升，搶攻不同價格帶的燒肉市場。