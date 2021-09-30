17年最大品牌再造 餐飲龍頭王品旗下原燒開出旗艦店

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

餐飲龍頭王品旗下燒肉品牌「原燒」進行17年來最大改造，開出首家旗艦店「Oh my! 原燒」，客單價從800元提升至850元左右。原燒主管表示，將用一季至半年觀察旗艦店的市場反應，如表現良好，原有的16家「原燒O-NiKU」也規劃會逐步調整，但原燒 O-NiKU展店腳步不停，未來3年將再展5店。

王品董事長陳正輝日前在股東會中表示，強體驗、聚餐型的燒肉業態是集團發展之重，看好開放內用後人潮回流機會大。

而原燒主管也說，燒肉市場百花齊放，成立17年的原燒也必須求新求變，此次以強調年輕潮流的風格進行品牌再造，包括品牌名、菜色呈現、主視覺、空間氛圍和菜色都有明顯調整，而旗艦店位於台北市古亭商圈，鄰近師大與台大，也希望吸引更多學生客群。

原燒主管表示，Oh my! 原燒在菜單升級後，首度引進日本A5和牛、28天熟成安格斯黑牛，套餐價格最高達到近3000元，客單價也可望隨之提升，搶攻不同價格帶的燒肉市場。

王品 股東會 陳正輝

延伸閱讀

開幕7折起！爽吃50cm鑽切牛、安格斯黑牛 王品再出擊

王品疫後再出招 推燒肉旗艦品牌「Oh my!原燒」

雙人套餐6折、小華堡買1送1！「漢堡王」首度插旗嘉義

直接發現金！王品「滿3000送1000、滿1500送500」

相關新聞

台北市買房有多難？竟要不吃不喝近16年

內政部今（30）日公布最新房價負擔能力指標，全國房價所得比來到9.07倍，較上一季略微減輕；但台北市房價所得比來到15....

福隆玻璃纖維公司斥資40億 民雄二廠今竣工啟用

電子玻纖紗生產公司福隆玻璃纖維公司在嘉縣民雄工業區投資40億擴建二廠，今上午竣工啟用，縣長翁章梁、日東紡績株式會社社長辻...

台積電加持 9月房市交易高雄最熱

隨疫情逐漸平穩，各大房仲統計9月全台門市交易狀況，量能仍維持相對高檔，但「北弱南強」趨勢明顯，表現最好的是高雄市，因近期...

為確保擴廠進度竟大買中鋼構 營造業亂象難解 台灣光罩奇招突圍

《財訊》報導指出，雖然3年前啟動的台商回流熱潮漸漸降溫，因應後疫情新常態的市場結構轉變，科技業擴廠投資接棒成為台灣在2021年經濟發展的基調。

為糖尿病友拚搏20年 登上高中教科書 生技阿媽的傻勁及眼淚

第1次見到程伶輝，她送了我一本翰林出版的高中選修生物教科書，今年9月首次適用在高三學生，裡面有兩頁介紹她創辦的加特福生技以及公司研發成果改善糖尿病的機轉。

王品疫後再出招 推燒肉旗艦品牌「Oh my!原燒」

「原燒」迎來品牌17年來最大改造！10月1日將開出全新旗艦品牌「Oh my!原燒」，跳脫過往文青、沉穩的品牌印象，以年輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。