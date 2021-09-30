浩鑫與輔信安和診所策略聯盟 跨入診所傷口照護市場

浩鑫（2405）今(30)日宣布與輔信安和診所策略聯盟，跨入診所傷口照護市場，將採用暄達醫學負壓傷口治療機。

輔信安和診所由血液腫瘤專業的陳駿逸院長領軍，是目前少見有針對傷口照護設立特別門診的地方診所，針對急慢性傷口提供醫學中心級的整合性照護，包括細胞療法、再生醫療、疤痕護理等先進技術，全面採用由暄達醫學開發生產，並已獲得慈濟、北榮等醫學中心使用的「負壓傷口治療機」，作為傷口特別門診的重要診療設備。

專長癌症基因檢測、免疫治療、標靶治療、血液腫瘤內科等，陳駿逸院長表示，除了一般內外科、兒科、健甲中心之外，傷口特別門診是輔信安和的重點門診服務。我們看到在現代醫學進步下，有很多先進的治療方式能夠減輕患者病痛，但是仍有許多患者因為各種困難傷口，例如癌症化療後的淋巴水腫、術後傷口、意外造成的創傷、燒燙傷、慢性潰瘍傷口、糖尿病傷口等，因傷口沒有妥善處理而頻繁的進出醫院。醫療診所是與一般民眾最接近的醫療單位，輔信安和診所透過在地性、整合性及高品質的傷口治療照護與完整的衛教計畫，可以確保患者傷口治療完整不中斷，並提升地方傷口照護的正確觀念，有助於改善患者的照護品質及降低醫療資源消耗。

暄達醫學的負壓傷口治療機已經取得多國醫療認證，更成功進入台灣多家醫學中心，此次的策略合作，讓暄達醫學的負壓傷口治療機及周邊耗材得以跨入診所醫材領域，為地方診所傷口照護能力的提升提供助力。