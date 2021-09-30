浩鑫與輔信安和診所策略聯盟 跨入診所傷口照護市場

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

浩鑫（2405）今(30)日宣布與輔信安和診所策略聯盟，跨入診所傷口照護市場，將採用暄達醫學負壓傷口治療機。

輔信安和診所由血液腫瘤專業的陳駿逸院長領軍，是目前少見有針對傷口照護設立特別門診的地方診所，針對急慢性傷口提供醫學中心級的整合性照護，包括細胞療法、再生醫療、疤痕護理等先進技術，全面採用由暄達醫學開發生產，並已獲得慈濟、北榮等醫學中心使用的「負壓傷口治療機」，作為傷口特別門診的重要診療設備。

專長癌症基因檢測、免疫治療、標靶治療、血液腫瘤內科等，陳駿逸院長表示，除了一般內外科、兒科、健甲中心之外，傷口特別門診是輔信安和的重點門診服務。我們看到在現代醫學進步下，有很多先進的治療方式能夠減輕患者病痛，但是仍有許多患者因為各種困難傷口，例如癌症化療後的淋巴水腫、術後傷口、意外造成的創傷、燒燙傷、慢性潰瘍傷口、糖尿病傷口等，因傷口沒有妥善處理而頻繁的進出醫院。醫療診所是與一般民眾最接近的醫療單位，輔信安和診所透過在地性、整合性及高品質的傷口治療照護與完整的衛教計畫，可以確保患者傷口治療完整不中斷，並提升地方傷口照護的正確觀念，有助於改善患者的照護品質及降低醫療資源消耗。

暄達醫學的負壓傷口治療機已經取得多國醫療認證，更成功進入台灣多家醫學中心，此次的策略合作，讓暄達醫學的負壓傷口治療機及周邊耗材得以跨入診所醫材領域，為地方診所傷口照護能力的提升提供助力。

腫瘤 癌症 浩鑫

延伸閱讀

北市開AZ特別門診 指揮中心：屆效疫苗加強接種

北市莫德納二劑明後開放長者預約 AZ二劑開特別門診

5倍券超值行程！台南推「北門首善及蕭壟豐華」二日遊

北市動物園也有負壓隔離 全園最神秘建築物公開

相關新聞

台北市買房有多難？竟要不吃不喝近16年

內政部今（30）日公布最新房價負擔能力指標，全國房價所得比來到9.07倍，較上一季略微減輕；但台北市房價所得比來到15....

福隆玻璃纖維公司斥資40億 民雄二廠今竣工啟用

電子玻纖紗生產公司福隆玻璃纖維公司在嘉縣民雄工業區投資40億擴建二廠，今上午竣工啟用，縣長翁章梁、日東紡績株式會社社長辻...

台積電加持 9月房市交易高雄最熱

隨疫情逐漸平穩，各大房仲統計9月全台門市交易狀況，量能仍維持相對高檔，但「北弱南強」趨勢明顯，表現最好的是高雄市，因近期...

為確保擴廠進度竟大買中鋼構 營造業亂象難解 台灣光罩奇招突圍

《財訊》報導指出，雖然3年前啟動的台商回流熱潮漸漸降溫，因應後疫情新常態的市場結構轉變，科技業擴廠投資接棒成為台灣在2021年經濟發展的基調。

為糖尿病友拚搏20年 登上高中教科書 生技阿媽的傻勁及眼淚

第1次見到程伶輝，她送了我一本翰林出版的高中選修生物教科書，今年9月首次適用在高三學生，裡面有兩頁介紹她創辦的加特福生技以及公司研發成果改善糖尿病的機轉。

王品疫後再出招 推燒肉旗艦品牌「Oh my!原燒」

「原燒」迎來品牌17年來最大改造！10月1日將開出全新旗艦品牌「Oh my!原燒」，跳脫過往文青、沉穩的品牌印象，以年輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。