陽明因應亞洲航線進入旺季 新增韓國-中國-東南亞快線

亞洲區間航線開始進入旺季，陽明（2609）為因應東北亞與東南亞間強勁貨儎需求及區域全面經濟夥伴協定(RCEP)之新局勢，預計自11月2日起新增韓國-中國-東南亞快線(Korea-China-Southeast Asia Express Service，簡稱KCX)服務。

此航線將由陽明海運、海洋網聯船務公司(Ocean Network Express Pte. Ltd.)、高麗海運株式會社(KMTC)及海豐集裝箱運輸有限公司(SITC)各投入一艘，共4艘2,500~2,800 TEU級船舶共同營運，提供28天巡航之每週固定航班服務。航線靠港自釜山(Pusan)出發，依序靠泊上海(Shanghai) - 廈門(Xiamen) – 新加坡(Singapore) – 巴生(Port Kelang) – 巴西古當(Pasir Gudang) – 林查班(Laem Chabang) – 蛇口(Shekou) – 釜山(Pusan)。

此一新增韓國-中國-東南亞快線除可縮短中國華中至新加坡、馬來西亞的運輸時間，亦可強化東北亞與東協國家間的航線網絡，優化陽明海運於亞洲區間布局，提供客戶完整、優質運送服務。