王品疫後再出招 推燒肉旗艦品牌「Oh my!原燒」

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
「Oh my!原燒」也推出「鑽切牛雙人烤肉禮盒」，內含7種肉品、4款野菜。王品提供
「Oh my!原燒」也推出「鑽切牛雙人烤肉禮盒」，內含7種肉品、4款野菜。王品提供

「原燒」迎來品牌17年來最大改造！10月1日將開出全新旗艦品牌「Oh my!原燒」，跳脫過往文青、沉穩的品牌印象，以年輕潮流風格，詮釋大口吃肉的火熱氛圍。菜色主打「50cm美國prime鑽切牛」、「28天熟成安格斯黑牛」、「日本A5和牛」套餐，搭配6款獨家漬物、8款沾醬，百變吃法打造「吃不膩的日式燒肉」，慶祝「Oh my!原燒」羅斯福首店開幕，10/1-10/15日祭出「2人套餐8折、3人套餐7折」優惠。

王品（2727）集團董事長陳正輝在今年股東會表示，強體驗、聚餐型的「燒肉」是發展之重，開放內用後人潮回流機會大。但隨著燒肉市場百花齊放，成立17年的「原燒」必須求新求變、擴大消費族群，這次將品牌名、菜色呈現、主視覺、空間氛圍、體驗感受大改造，展現強烈企圖。

王品根據去年三倍券的經驗，消費還是比較喜歡拿到現金，自由運用，比單純的折扣戰效果更好；積極搶攻市場商機，自9月27日到11月30日止，前來王品集團旗下21品牌餐廳用餐，「消費滿額」會先給一張500元的現金兌換券，第2階段12月1日開始，明年1月28日止，消費滿1500元，加上之前領到500兌換券，當場現發500元現金。

全新旗艦品牌「Oh my!原燒」，鎖定追求肉質與性價比的25-39歲白領，打造暢快烤肉的歡樂氛圍，客單價設定為850元。首家概念店位於台北古亭站旁，看好周邊商辦、住宅兼有，商業機能完善，及雙捷共構、交通便利優勢，原燒事業處經理蔡淅屏表示，若市場反應佳，將推動既有門店轉型為「Oh my!原燒」。

除了主餐肉品精挑細選，附餐小品也是誠意十足，「起司漢堡小隊」特製迷你麵包夾入手打漢堡排，搭配嫩綠生菜與紅番茄，小巧精緻；「江壺傳說好牛」將牛肉、蔬菜與鳳梨以「壺漬」手法醃製入味，鳳梨除了有軟嫩肉質的作用，燒烤後酸酸甜甜也很開胃。一進入「Oh my!原燒」，首先被搶眼的紅白霓虹燈吸引，天頂如綻放的煙花，絢爛燈光透過鏡面反射，營造熱情、歡樂的用餐氛圍。帶濃厚日式潮流感的主視覺牆，搭配各式有趣小標語，就像來到燒肉祭典一樣熱鬧。

王品集團 股東會

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