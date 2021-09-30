房價漲上天 「票房毒藥」地上權住宅又有新案要推

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

在大台北房市被視為「票房毒藥」的地上權住宅，今年推案潮捲土重來了！據住展雜誌統計，今年來大台北地區共推出3個地上權住宅案，數量為大台北地區單年次高紀錄。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年地上權建案推案潮重現的主因，一來是房市景氣好，購屋需求強勁，二來是北市房價已回到多年前高點，部份地上權案慘套多年後已經解套，先前高價標得的開發案已有足夠的獲利空間，因此轉為積極推案，預期接下來地上權建案數量還會持續增加。

2013年、2014年是前次多頭景氣最高峰，當時國產署趁勢推出許多設定地上權案，引起各路建商瘋狂出高價競標，殊不知景氣很快地反轉下修，業者現標現套。這段期間標脫的地上權案，因房價修正的緣故讓開發利潤縮水，於是多數開發案推案時間便往後延，地上權推案因而進入多年低迷期。

住展雜誌統計資料顯示，2015年以來地上權推案十分低迷，2015年至2020年的六年之間，僅有二個地上權案推出，且大部份年度都掛蛋。但因今年房市景氣持續復甦的激勵，睽違多年之後終於重新見到地上權建案推案潮，其中還不乏「住套房」多年的開發案。

今年來大台北地區共推出3個地上權住宅案，分別是中正區「大將豐喆」、大安區「基泰大安」與「虹耀今采」。雖然三筆地上權案總案量僅約18億元，量體並不算大，但若以建案數量來看，已追平1999年、為大台北地區單年次高紀錄，僅次於2014年的5個。

何世昌建議，地上權建案相對便宜的價格、比一般住宅更高的出租投報率的優勢明顯，但消費者最好仔細審閱契約內容與計算清楚持有成本，以免日後衍生消費糾紛。

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