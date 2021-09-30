社宅國家隊首動土 板橋江翠二社宅2024年可入住

新北市板橋區「稚匯好室」、「懷石好室」兩處社會住宅，將提供共203戶，預計2024年夏季可開放入住，於今（30）日上午舉辦開工動土典禮，蔡總統出席活動表示，這是國家住都中心首發案件，從設計、規畫到發包，都是國家住都中心負責。

蔡總統指出，居住正義是她的重要施政目標，社宅興辦計畫已來到第二階段，目標再新建8萬戶社會住宅，其中6.8萬戶將由國家住都中心辦理，地方政府則負責1.2萬戶，內政部與國家住都中心，都被她「盯得很緊」。

蔡總統表示，實現居住正義，是重要的施政目標，實價登錄2.0、房地合一稅2.0皆已在今年7月上路，讓房價更公開透明、對短期持有買賣加重課稅，抑制炒作以維持房價平穩，而推動社會住宅，更是落實居住正義的關鍵措施。

內政部長徐國勇表示，社會住宅是蔡總統的重要政策，不只要提供住得起、住得好、住得到的居住選擇外，更透過綠建築、智慧建築及耐震標章，確保未來社宅的品質、安全性與實用性，相信解決住的需求後，未來年輕人的生育率、結婚率都會提高。

國家住都中心代理董事長花敬群表示，目前在新北市板橋區，江翠周邊五塊基地共將興辦450戶，接下來浮洲將再新增超過2,000戶，與新北市政府合作興辦社宅。

國家住都中心指出，目前已完成的決標社宅戶數達7,600餘戶，預計今年底前開工的基地，更達13處，合計上看3,387戶，期待透過興建社會住宅、推動包租代管雙管齊下，滿足想成家、想租屋的民眾需求。