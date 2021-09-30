嘉義史上最大規模造鎮案開工 開價每坪24~26萬元

嘉義史上最大規模造鎮案「高鐵國際城」，今(30)日開工，個案基地達4963坪，將興建四棟地上11層，地下2層住宅大樓，共689戶，開價每坪24~26萬元，總銷達60億元，預計10月初正式公開銷售。

個案由清景麟建築團隊、泰嘉開發合作興建，清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，響應政府振興五倍券政策，捐出一間約22坪二房住宅，提供嘉義縣政府，做為回「嘉」消費抽獎好禮，以實際行動支持在地觀光業，一起為振興台灣經濟努力。

高鐵國際城位於嘉義高鐵特區，訴求出高鐵站就到家，個案外觀以現代化藝術創造立面整體美學延續性、節奏性及國際時尚感，公設規劃嘉義罕見稀有獨立會館，並請來旅美知名室內空間大師蘇點忠操刀，另與國內台南晶英酒店結合，由飯店專業人員提供各項服務。

清景麟建築團隊表示，嘉義高鐵特區鄰近故宮南院、長庚，生活機能也逐漸完善，加上周邊建設話題不斷，是台灣高鐵沿線房市區域裡最值得期待的一顆珍珠。高鐵國際城近5000坪大基地優勢，更有條件蓋出一棟比五星級飯店更國際化的高檔住宅。