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Q3土地交易大熱像打類固醇 建商見標就搶、逢老就收

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導

今年土地交易大熱，瑞普萊坊市場研究部統計全台Q3土地買氣，含地上權及準備拆除地上物重建的物件交易總金額達936億元，季增21%、年增10.7%，為歷年同季最高。將近75%的買方都是開發商投資，即使扣除地上權，交易量仍有912億元，超過房市低檔2016年的85億元10倍有餘。

瑞普萊坊總經理劉美華表示，本土疫情緩解之際，土地投資不但率先展現免疫力，還像打了類固醇，不畏疫情、通膨風險，捲起獵地旋風，形成「見標就搶」、或買有活化價值的老樓「逢老就收」兩大現象。。其中，桃園最熱，交易金額280億，其次為高雄、台中的176、151億，資金南下的趨勢明確。

總結Q3表現，市場最大的贏家是華固建設，不但9月在土地市場以44.88億元標得南港昆陽站旁邊特商區土地，更在8月以34億元處分內湖華固智富中心大樓，兩個最高價站穩商用市場的雙料冠軍。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛分析，雖然央行一年內祭出三次信用管制措施，但從商用市場來看，能有效降低建商及銀行風險，也能加速個案的開發，無論對自住、自用需求或是市場價格都有助益，因此預期隨著產業擴大投資、通膨壓力的持續發酵、中國生產環境變動的三大支撐下，剛需有增無減，將進一步刺激投資人對土地及商用不動產的投資意願，而且即使第三季已出現報復性反彈，預料第四季還會再開紅盤。

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