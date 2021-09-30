房市景氣好 「票房毒藥」地上權建案縮小房型重出江湖

在大台北房市被視為「票房毒藥」的地上權住宅，今年推案潮捲土重來了！據住展雜誌統計，今年來大台北地區共推出3個地上權住宅案，數量為大台北地區單年次高紀錄。住展雜誌研發長何世昌表示，重現的主因，一是房市景氣好，購屋需求強勁，二是北市房價已回到多年前高點，部分地上權案慘套多年後已解套，先前高價標得的開發案已有足夠的獲利空間，因此轉為積極推案，預期接下來地上權建案數量還會持續增加。

2013年、2014年是前次多頭景氣最高峰，當時國產署趁勢推出許多地上權案，引起各建商瘋狂出高價競標，殊不知景氣快速反轉下修，業者現標現套，地上權推案因而進入多年低迷期。住展雜誌統計，2015年至2020年間，僅有2個地上權案推出，且大部份年度都掛蛋，但因今年房市景氣持續復甦，終於重新見到地上權建案推案，其中還不乏「住套房」多年的開發案。

今年來大台北地區共推出3個地上權住宅案，分別是中正區「大將豐喆」、大安區「基泰大安」與「虹耀今采」。雖然三筆地上權案總案量僅約18億元，量體並不算大，但若以建案數量來看，已追平1999年、為大台北地區單年次高紀錄，僅次於2014年的5個。

何世昌分析，經過多年後，地上權案產品的大坪數房型消失了。過去，有些地上權案規劃50坪以上、稍大坪數的換屋房型，甚至是70坪以上的大坪數房型，但事後證明大坪數房型是「毒藥中的毒藥」，中小坪數成為唯一歸宿。

其次是解決貸款面的缺點。為了避免貸款不易與成數偏低等問題嚇走消費者，今年推出的三宗地上權案，皆提供最高7成銀貸方案，與過去多採取「公司貸」補足銀貸成數差額不同。業者也汲取先前地上權案消費爭議經驗，部份地上權建案嘗試以買賣契約公證的方式來降低未來的訴訟風險。

何世昌建議，地上權建案相對便宜的價格、比一般住宅更高的出租投報率的優勢明顯，但消費者最好仔細審閱契約內容與計算清楚持有成本，以免日後衍生消費糾紛。