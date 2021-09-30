再生醫療助攻新冠治療 專家建議恩慈療法納臨床資料

新冠肺炎疫情全球肆虐，再生醫療也成為對抗冠疫情的新趨勢，台灣醫界聯盟基金會30日指出，全球已有70多件以再生醫療治療新冠肺炎的臨床試驗，尤其治療急性呼吸窘迫症候群（ARDS）的細胞治療試驗案件數量，正在急劇增加中；國際研究也指出，間質幹細胞（MSC）可大幅改善重度患者的存活率。

由於宣捷、訊聯（1784）與長聖生技（6712）等台灣細胞治療業者皆已投入新冠肺炎急性與長期症狀的治療，台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，為加速我國廠商研發速度，建議可將恩慈療法數據納為臨床試驗的資料，以真實世界數據作為證據，加速取得藥證，造福更多患者。

長聖生技副總經理徐偉成表示，全球間質幹細胞市場將於2027年以前達到26億美元，其中新冠肺炎對於病患帶來的長期健康影響，應是業界須要放眼的市場。因為除了肺部疾病以外，新冠肺炎亦可能會引起腦部、腎臟與心肌的長期且全身性系統問題。

為了加強間質幹細胞對於新冠肺炎相關症狀的治療效果，長聖生技目前正在研發利用「雙路徑」，即透過靜脈與動脈回輸間質幹細胞，以提高細胞作用量，增加抗發炎及組織損傷修復療效。

宣捷生技總經理吳世揚表示，間質幹細胞具有免疫調節能力、組織再生與抗發炎能力等特性，可以減緩ARDS造成肺功能下降，使得間質幹細胞治療新冠病毒肺炎患者成為可期待的療法。

訊聯生技總經理康清原表示，呼籲政府應利用這次疫情帶來的機會，開放間質幹細胞治療新冠肺炎的緊急恩慈療法，建議可將恩慈療法案例作為後續人體臨床試驗第一期或第二期的收案案例，以利加速藥品發展進程，滿足有需求的病患。

生物技術開發中心執行長吳忠勳表示，樂觀期許間質幹細胞用在ARDS的治療，這是細胞治療重要的發展方向之一，雖然細胞治療的運作機制比起分子藥物較為複雜，但仍應針對運作機制有充足的研究，並在研發初期就將利益攸關者納入研究當中，以提高產品研發成功率。

林世嘉表示，新冠肺炎疫情從2019年底爆發至今，已在全球造成超過2億人染疫，死亡人數將近約500萬人。國外大廠如澳洲Mesoblast等，紛紛看中間質幹細胞的潛力以其作為治療急性呼吸窘迫症候群的利器，臨床試驗亦已進入第二或第三期。

工業局局長呂正華表示，從2020年開始全球已有幾百萬人因染上新冠肺炎病毒而住院，世界各地皆在進行防疫措施，使用再生醫療治療冠肺炎的課題變得日趨重要。為因應新冠肺炎疫情帶來的挑戰，工業局將持續透過「生技醫藥產業發展條例」，推動包括細胞治療產品等品項的發展，鼓勵我國業者投入新技術與新產品開發。