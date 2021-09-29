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磐鈺營建機構喬遷 開啟旅館及餐飲等多元化服務

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導

致力於在城市中創造自然、在每一塊土地打造更好環境的磐鈺營建機構，營運總部今（29）日喬遷至台中市五期精華地段。總經理張立杰表示，未來集團方針將開啟多元化產業服務，包括對外承接營造工程、設計裝修、旅館經營及餐飲事業等。

值得關注的是，集團位於花蓮玉里的「山鄰山林青年文旅」，也於本月正式對外營業。

「山鄰山林青年文旅」位於花蓮縣玉里鎮火車站旁50公尺，旅店亮點源於前身是一家50年歷史的旅社，經由磐鈺營建機構與無印良品空間改造企劃攜手合作，希望重新詮釋旅客對Hostel的住宿體驗，並建立起「共享x交流x平等」的友善關係，期許未來能成為花東中央重要的旅遊平台，融合在地創造出地方更多可能性。

張立杰指出，過去消費者對於青年旅館的印象，都是將床位分為上下關係，在有限的空間裡提供簡便的休憩功能，山鄰山林除了備有乾淨舒適的套房選擇，旅館另主打限量推出Muji Renovation 設計的Exclusive Room「獨享房」，營造專屬的私密共享空間。

山鄰山林也是一處的鄰里關係實驗小屋，並委由台灣知名的木造工坊「德豐木業」打造日式木構房，旅客的房間將會是住在一顆顆的木盒子裡，透過不同的角度排列組織，房間的牆面可開關閉合，營造出趣味又多元的互動休憩體驗。

今天在喬遷活動中，張立杰也提到，磐鈺的房子在市場中已有一定的品牌價值，以「磐鈺雲華」大樓這座國際建築為例，在國內外已陸續取得14座建築大獎，住宅完全售出，且入住率極高。

隨著市場競爭劇烈，各種營建成本節節升高，張立杰認為，建築產業不再只是產品的供需，更要深入每個住戶家庭的生活中，提供生活層面的服務與推廣，這才是建築與美好生活的關係，最關鍵的目標與價值。

磐鈺營建機構在今年的建築殿堂上也不遑多讓，於2021國家卓越建設獎榮獲：「施工品質類–磐鈺雲華 特別獎」、「管理維護類–磐鈺雲華 卓越獎」、「規劃設計類–磐鈺·大膳哲哲 金質獎」、「規劃設計類–磐鈺·昕昕裏山 金質獎」。

張立杰強調，磐鈺一路走來，始終隨著初心不曾忘本，提供高品質的建築，陪伴住戶體驗多元社區生活，引領團隊為社會與環境實際行動，可說是業界少數展現全方位經營的建築品牌。

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