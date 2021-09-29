散裝船衝兩個里程碑 BDI、BCI指數齊漲

BDI（波羅的海運價指數）今（29）日指數5197點，直接衝破5,000點，上漲4.73%；BCI（海岬型船舶指數）一樣漲幅最大，指數也站上9,000點，來到9,018點，漲幅達8.36%。

海岬型船舶不斷衝高，市場傳出受到中國大陸缺電問題跟缺煤有關，最大型的海岬型船舶指數（BCI）漲幅最驚人，昨天漲幅達9.5%，來到8,322點，日租金逼近7萬美元，今天再漲8.36%，指數來到9,018點，日租金將向7.5萬元挺進。

國內手中有經營海岬型的業者包括新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）及慧洋-KY（2637），第4季業績將跟著受惠。新興8艘海岬型的船舶都是以現貨市場為主，船舶換約效益可期；另外，中航表示，第四季有2艘船換約，其中1艘尚未議價，市場供不應求，推升第4季獲利。

隨著天氣愈來愈冷，中國大陸尤其東北一帶，近日因缺乏燃煤發電，造成火力發電機組停機，根據相關報導，主要是今年各種原物料都上漲，近期煤炭價格持續飆高，中國大陸沿海電煤採購價格指數（CECI）顯示，9月 16 日到 9 月 23 日，動力煤價格達到 1086 元／噸，較年初上漲 56.26 %。