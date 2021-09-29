軌道經濟翻轉桃園 三大土地交易熱

軌道經濟成形，逐步帶動人流、金流及物流。根據信義全球資產統計，今年前九月上市櫃法人投資桃園土地總金額來到174億元，較去年一整年成長11%，為近五年新高。今年主要交易亮點為青埔高鐵特定區、A7、A20站等捷運沿線區域。

信義全球資產總經理柯宏安表示，桃園近幾年企業回台投資設廠重點區域，除了造就工業地產交易熱絡外，隨產業進駐，也帶動就業與居住人口增加，剛性需求加上政府交通建設題材，整體區域發展快速下，讓今年建商投資桃園土地加溫，又以捷運沿線為布局重點。

交易規模最高的是機場捷運A7站周邊土地，總金額達61億元。此區鄰近新北市，因此可同時吸引新北與桃園的居住族群，受建商青睞，今年像是興富發、潤隆建設、華建等建商都爭相搶標，規模最大筆為興富發建設以39.6億元買下近2,600坪的商業土地。

規模次之的為青埔高鐵特定區，總金額59億元，因擁有高鐵、捷運等重大建設雲集，且大型商場影城等商業及生活機能陸續到位，逐漸撇開以往偏僻機能差的印象，今年可看到宏普、興富發、華建等建商投資，又以宏普建設以26.3億元買下近1,800坪的商業土地為最大宗。

新興潛力亮點區為機場捷運A20興南站周邊土地，去年完成配地後，總交易金額即來到36億元，該區因鄰近中壢市區及青埔重劃區，雙邊磁吸效益下，因而深具發展潛力，今年辦理第一次標售作業就吸引宏普建設及櫻花建設前來搶地，宏普建設分別標下2筆商業區約3,000坪土地，合計約31億元。