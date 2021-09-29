消費者對房價有感 新竹房市漲最兇

永慶房屋調查消費者對第4季房價的看法，全台認為房價看漲的比例大增21個百分點，創2008年第2季以來新高紀錄。而根據591實價登陸統計，六都、新竹重劃區近三年房價漲幅，全台前十五名中新竹佔半數，顯示新竹房市火熱，今年均價有望挑戰3字頭。

永慶房屋業管部協理陳賜傑分析，調查結果顯示，全台逾七成消費者認為近一年房價有5%以上的漲幅，而認為房價會漲超過一成的消費者，以新竹縣市最多，其次是台南，再來是台中，除了雙北外的五大都會區，有兩成以上的消費者認為房價會漲一成以上，顯示消費者對居住地區的房價漲幅很有感。

陳賜傑補充，消費者看漲第4季房價的比例是今年以來最高，除了上一季因疫情衝擊短暫出現看漲比例下降外，其餘三季消費者看漲房價的比例呈現逐步走高的趨勢。

591房屋交易網新聞組組長畢務潔指出，台灣相對國際疫情控制穩當，竹科客收入增，口袋深加上熟悉市場，信心爆棚推升房價，像是竹北縣治二期、縣治三期重劃區因素地稀少，新建案奇貨可居，開價一躍到5字頭，高鐵特區因建設議題加持，新案也挑戰6字頭。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋說，隨著購屋需求增溫，七大都會區房價都呈現漲勢。觀察去年第3季到今年第3季的房價變動量，近一年來除了雙北市外，其餘五都累計漲幅均超過一成，而新竹、台南漲幅大、累積漲幅逾二成，顯見近一年國內房價漲勢明顯。

進一步與上一波房價高點相比，葉凌棋提及，七大都會區2021年第3季房價均漲破上波高點，尤其以新竹縣市、台南漲幅最為明顯，已較上波高點再度上漲超過三成，桃園與台中則與上波房價高點相比上漲逾二成，高雄上漲超過一成，只有台北、新北因房價基期高，雖已突破上波高點，但漲幅不到5%，房價相對穩定。

展望後勢，國內疫情爆發、實價登錄2.0 、房地合一2.0於7月上路，短期投機退出市場，讓第3季交易量較去年同期減少。葉凌棋說明，雖然央行第3季理監事會祭出選擇性信用管制，但對自住、置產不受影響，依目前交易量推估，2021年全年交易量有望創八年新高，預估約33.3至34.6萬棟之間，與2020年相較增長2%至6%左右。