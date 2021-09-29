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百貨零售搶五倍券商機 會員、行銷是兩大決勝關鍵

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

近期疫情趨緩加上五倍券啟用，零售業紛紛看好年底旺季。新零售OMO網路開店平台業者Cyberbiz指出，百貨業年底迎商機，「會員」與「行銷」是兩大決勝關鍵。Cyberbiz執行長蘇基明表示，疫情推升數位轉型更加快速，百貨業應把握疫情期間的線上零售經驗，導入OMO應用，並積極拓展全零售通路。

Cyberbiz協助超過20,000個品牌進行數位轉型，以OMO新零售專家的角度提出百貨兩大決勝關鍵，包括「整合線上線下會員資料」、「靈活調配行銷宣傳策略」，迎戰年底傳統零售業旺季。

以線下為主體的百貨業，在疫情期間為持續服務消費者，部分業者運用櫃上人員進行直播經營熟客、更依靠線上購物網站與APP、Facebook等社群持續吸引消費者下單，對於營運挹注相當成效。Cyberbiz根據內部數據指出，從疫情開始升級的5月中到8月中的三個月期間，百貨業的電商官網整體業績成長約200%，個別表現良好的商家甚至有四到五倍的成長，顯示民眾在疫情期間，將購物動能轉到線上，也顯示實體零售通路在疫情期間開拓新的銷售渠道。

Cyberbiz強調，百貨應針對這段時間所獲得的線上會員資料同步整合至線下，並且建立完善會員資料庫及會員機制，將這些數據進行「會員再行銷」及行銷策略規劃，完善OMO線上線下的全通路串接與融合，建立多元場景零售，以因應大環境的變動。

電商年度最大檔期「雙11」將到來，過往百貨周年慶大多集中在10月，結束於11月中，剛好與電商大檔雙11錯身而過，導致部分消費力道蓄積在雙11才爆發。有鑒於今年的百貨周年慶恰逢五倍券正式啟用，Cyberbiz建議百貨可靈活調配檔期，已有百貨周年慶延至五倍券正式啟用後才開跑，亦有百貨將周年慶時間調整與雙11同步，並透過品牌官網運用更多樣的行銷功能與線下做搭配。也因五倍券的使用效期到明年4月，建議各大零售通路業者須延續這波五倍券帶來的商機。

疫情 五倍券 周年慶

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