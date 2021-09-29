士電大啖電動車商機 靠動力系統攻下國內外市場

士電（1503）近年積極切入綠能領域，其中又以電動車市場最受關注；士電事業群副營運長暨電裝品事業群總經理董濟仁表示，士電電裝品在國內兩輪車市占率擁有八成高水準，接下來將持續切入重型機車、特殊車輛供應鏈，強化市場占有率。

董濟仁指出，士電電裝品目前在電動車市場中，不論專攻兩輪或是四輪電動車，均專注在馬達、電控系統整合之動力系統，目前國內部分已切入品牌客戶供應鏈，海外市場也順利打進越南、日本、中國大陸市場。

據悉，士電在國內雖停止與GOGORO代工業務，惟集團已攻入中華（2204）、光陽兩大兩輪車廠之電動車供應鏈，且與另一大廠三陽（2206）合作之電動車也正持續開發中；至於四輪電動車部分，已切入開發電動物流車平台。

董濟仁表示，士電目前在電動物流車平台開發中，已進入機台試驗階段，預計今年11月測試完成、明年3月進入實車測試，至於何時上市要看品牌客戶規劃。

士電也切入電動車充電樁市場，已投資綠能公司-起而行（eTreego），起而行專事研發設計、士電則負責充電樁製造。另外，士電也與裕隆孫公司裕電策略合作，已鎖定兩輪、四輪電動車充電市場，將搶攻高級住宅、大賣場等通路。