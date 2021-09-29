塭仔圳一區自動搬遷到期 210件地上物待拆

新、泰塭仔圳重劃第一區自動搬遷期至昨（28）日，新北市地政局表示，區內許多民眾也都配合拆除點交，第一區內大部分建物皆已拆除完畢，但因部分1999年6月12日後興建違章建築，因不符救濟金發放資格，無法領取自動搬遷獎勵金，因此仍有尚有210件地上物未拆除、79間仍在騰空。

首波針對主要計畫道路施工位置，包括中港西路、泰林路、新北大道、三和路等區域進行地上物拆除及施作圍籬。

地政局為確實掌握區內未點交建物的使用現況，28日派出大批人力地毯式搜索統計，經統計第一區尚有210件地上物未拆除點交，其中79間尚在進行騰空作業中。

新北地政局長康秋桂表示，工程單位即日出動35組大型機具，平均每日可拆除1.6萬平方公尺，將先著重於30米主要計畫道路以及七處臨時停車場進行拆除及施作圍籬，並進行汙水管線相關工程，臨時停車場將於整地完成後點交予新北市交通局使用。

新北地政局呼籲，區內尚未點交的民眾仍可進行地上物點交，雖已無自動搬遷獎勵金，仍可免除房屋稅，土地交由市府管理，亦不必擔心遭傾倒垃圾受罰。