三商家購以差異化帶來黏著度 會員營收占比拚逾七成

三商家購（2945）今（29）日舉辦上市前業績發表會，旗下主力品牌美廉社深耕鄰里、社區，今年4月開立第800家門市，目標於2023年展店1,300家。董事長陳翔玢表示，美廉社門市數量以及營收已連續15年成長，近年除了發展核心品牌美廉社以外，還陸續發展了「心樸市集」、「美廉城超」、「Go美廉」及「美廉便利架」等，未來將持續聚焦零售通路經營，篩選出物美價廉的民生商品。

三商家購總經理邱光隆表示，除了積極展店，公司在會員經營上也不遺餘力，美廉社目前已超過200萬名實體會員，為完整推動虛實整合，透過美廉社的虛擬二樓「Go美廉」線上平台，提供美廉社實體通路未販售之高性價比商品，全面完整產品矩陣，透過強化線上支付和大數據分析，串連會員享有線上線下的雙重購買權益，在增加消費者對品牌黏著度的同時，也能透過虛實整合的綜效，帶動未來整體營收發展，以會員消費占比突破70%為目標。

此外，2021年4月底，美廉社展開和O2O外送平台合作，拓展美廉社的服務半徑，讓消費者不用出門，在家也能輕鬆滿足日常用品的購物需求，有效提升品牌在市場上的市占率。

為了提供消費者更多優質且具差異化的商品，三商家購自2010年起開始自辦進口引進各國的特色商品，並在2011年開始積極拓展自有品牌，目前自辦進口及自有品牌，加上獨特的散米和散蛋，銷售業績已佔全品項17%，並朝向以差異化商品占25%持續提升消費者黏著度。

三商家購8月營收12.23億元，年增2.78%，前八月累積營收為96.03億元，年增8.42%。