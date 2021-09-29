商用不動產與土地暢旺 Q3維持千億水準

近期在低利環境、銀彈充沛、產業回流等三大護法加持下，支撐全台商用不動產及土地的成長動能。商仲高力國際統計，台灣自2019年下半年起，單季的商用不動產及土地交易額均維持千億的交易動能，而今年第3季也有1,073億元的水準。

首先看向商用不動產，第3季交易總額達335億元，累積前三季為1,050億元，甚至超越去年同期，漲幅逾6%。若第4季無新政策抑制，其他國際局勢重大利空或新冠疫情恐慌，保守估計，今年全年可望是2007年統計以來的第三高、甚至可以挑戰2019、2020年等年度前兩高寶座。

高力國際研究部董事梁儀盈指出，產業擴張動能的推波助瀾下，本季最吸金的仍是工業不動產，廠辦124億元、廠房105億元，兩者合計佔本季近七成交易額。觀察買家類型，仍是製造業的自用型買盤居冠，科技業佔六成、傳產業佔四成，而金融保險業也挹注93億元的交易額，且因為雙北整棟交易物件難尋，他們轉往產權分散的優質標的。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，科技業接單暢旺，工業用地價格持續上漲，北中南幾個主要工業區，今年土地價格平均漲幅將近8%，成長幅度明顯高於去年，尤其是新竹、桃園與新北和台中等發展成熟的工業區，顯示工業類型不動產需求仍強。

被視為不動產開發原料的土地，雖然今年央行選擇性信用管制三度出招，但在台灣整體經濟局勢穩健的支撐下，土地買氣堪比盛夏的高溫，根據高力國際研究部統計，今年第3季土地交易額達738億元，前三季累積已達2,004億元，連續三年確定能突破2,000億元，是過去不曾看過的火燙紀錄。

高力國際資本市場服務部資深執行董事黃正忠認為，現在建商仍積極獵地，本季總共買進543億元，佔整體金額超過7成，尤其是具有產業聚落效應，以及交通捷運議題的區域，更成為交易熱區，包括桃園市、台中市、新北市及高雄市等。

展望第4季至明年，高力國際董事總經理劉學龍提及，台灣整體經濟情勢在電子零組件持續帶動台灣外銷暢旺，新冠疫情趨緩使得內需市場由冷回溫，依各方經濟預測機構，台灣全年經濟成長率仍上看5%，都是支撐不動產市場發展的樂觀條件。不過第4季仍需要持續觀察國外疫情變化，經濟局勢走勢，以及國內央行滾動式檢討房貸的管制措施。