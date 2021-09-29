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新北振興「加倍奉還」 業者祭住房「買一晚送一晚」

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

振興五倍券10月8日上線，新北市政府加碼推出「新北振興－加倍奉還」新北加倍券活動，今年並擴大納入旅館民宿為新北加倍券適用範圍，業者也紛紛祭出「食」、「宿」加倍好康優惠，包含住房「買一晚送一晚」等，觀旅局也將在10月底將提出加碼抽，可抽電動機車和健身環。

觀旅局長蔣志薇表示，目前已有超過200家的旅宿觀光業者加入新北加倍券的配合店家，並強力祭出「住宿1加1，振興加倍送」、「住房升等，追加一等」、「食宿雙享，好呷好住」及「雲仙樂園／野柳海洋世界優惠」等四大優惠方案，內容包含住宿買一晚送一晚／買一房送一房／泡湯買一送一、房型升等為行政客房或家庭房、住房優惠折扣等。

「新北OK旅遊」中的青春山海線及淡蘭古道業者推出五倍券優惠，全力拚吸客，像是鮮物本舖推出「東北角九孔養殖生態體驗」9折優惠價，消費滿五仟元送五佰元；小川鍋物消費滿仟贈五佰。

注腳雙溪「SDGs淡蘭永續行」、「淡蘭創生好物」8折以上優惠，葵扇湖觀光農場推場地費9折，均推出於限定期間內使用振興五倍券享原價折扣促銷優惠！觀光工廠更推出五倍券與加倍劵雙重優惠，全民觀光享好康；宏洲磁磚觀光工廠「門票」買一送一；阮的肉干產業概念館推全館不限商品均享滿仟折百；玉美人孕婦裝觀光工廠「太空寶貝馴養任務」體驗活動69折優惠價450元。

搭配即將公布的本年度「新北市優良旅館」得獎業者名單，蔣志薇表示，觀旅局預計10月底將推出加碼抽獎活動，民眾只要在本年度獲選的優良旅館或配合加倍券的旅館民宿消費，憑住宿發票登錄資料即有機會獲得大獎，獎品項目包含電動機車、健身環等優質好禮，等您來拿。

詳細的新北加倍券活動辦法，請上新北市政府經濟發展局網站查詢（ https://www.economic.ntpc.gov.tw/News/Page/5683 ）；更多新北市觀光旅遊資訊，請上新北市觀光旅遊網（ https://tour.ntpc.gov.tw/zh-tw/ ）或「新北旅客」臉書粉絲團（ https://www.facebook.com/ntctour ）查詢。

觀光工廠 五倍券 電動機車

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