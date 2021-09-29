中石化投資動作不斷 再通過辦理5億股現金增資

中石化（1314）今天（29日）公告，董事會通過辦理現金增資發行新股，擬發行5億股，實際發行價格授權董事長視市場狀況與證券承銷商共同議定，取得資金將用來償還銀行借款。如果以中石化今天收盤股價13元換算，約可籌得65億元的新銀彈。

其實中石化早在今年初的董事會，就已經通過擬辦理6億股的現金增資案，當時只是備而不用，先提案請股東常會討論通過，方便日後有資金需求可隨時啟動。今天發布的現增案為該案後續。

中石化近年持續採取「精細化工」與「土地開發」雙主軸策略發展，投資動作不斷，像是去年5月宣布追加投資29.28億元，啟動精細化工廠一期建造工程計畫，希望朝向高值化的石化品方向努力。

另外中石化2019年出奇招，派出100%持股的子公司鼎越開發，以372億又1萬元搶標成功，拿下京華城標售案，擬打造4棟頂級商辦，相關工程未來也需要大筆資金投入。