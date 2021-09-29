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融程電今年營收有望創新高 明年續登頂

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠融程電（3416）今年受惠倉儲、車檢大單，帶動營運持續創新高，法人預估，融程電今年營收上看25億元，有望再寫新高紀錄，明年在博世大單加持，以及強固筆電開始放量下，全年營收有望上探30億大關。

法人指出，融程電2019年拿下賓士五年車檢平板訂單後，車檢應用占營收比重不斷上升，自2019的15%到去年已達24%，預期到今年底將達31%。

在倉儲物流業務方面，2020年受新冠疫情衝擊，影響各國倉儲物流使用率，導致融程電該領域營收下滑，惟今年隨著歐美地區疫情降溫，實體店面恢復銷售，及企業資本支出增加下，融程電主要客戶Honeywell加速倉儲物流滲透率提升，帶動今年融程電相關業績增溫，並可望延續到明年。

法人預估，融程電下半年客戶訂單強勁，受惠車用、倉儲及醫療保健等業務增長，營收有望超過上半年，全年營收挑戰25億元，再寫歷史新高紀錄。

此外，融程電為擴展事業版圖，今年宣布進軍強固型筆電市場，融程電董事長呂谷清先前指出，今年第4季就開始出貨貢獻業績，預計明年第2季開始該業務對營收將有顯著貢獻。

展望2022年，融程電車用除了既有賓士車檢訂單持續出貨外，融程電已拿下全球車檢設備龍頭博世訂單，並預計於2022年出貨，同時強固型筆電將開始真正貢獻業績，公司整體2022年營收年增率挑戰20-30%增長，業績有望突破30億元大關。

融程電今年8月營收2.4億元，月增26.9%、年增28.2%，改寫單月歷史次高紀錄；累計今年前八個月營收16.25億元，年增53.1%，續創歷史新高紀錄。

融程電在車檢、倉儲物流、醫療保健訂單持續出貨下，加上原先遞延的海運貨櫃在8月到港，帶動當月營收明顯彈升，可望帶動第3季營收連3季創高，至於第4季表現則與第3季相當。

融程電 營收

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