線上台灣形象展泰國場今登場 黃志芳盼明年推出實體展
「全台最大新南向拓銷平台」台灣形象展泰國場今（29）日盛大開展，邀請175家業者參加，設立11個多元主題形象館及3大特色產業區。洽談會邀請到泰國最大連鎖通路集團CP All、曼谷大眾運輸集團 BTS及泰國最大ICT產品代理商Synnex等知名買主，共安排326場線上洽談。
外貿協會董事長黃志芳表示，隨著疫苗問世，治療的新冠的藥也投入研發，疫情影響會持續減緩，希望明年可以恢復實體展，也打算去泰國辦台灣形象展，會全面檢視東南亞市場布局，還是會繼續推出台灣形象展。未來疫情影響全球會展模式改變已經是一個新常態；明年貿協最重要的展是美國台灣形象展，打算邀集各種休閒、運動產品的廠商等一起前往。
為協助參展商擴大國際曝光度，開幕典禮及展示活動特別安排於台北南港展覽2館舉行，首度以虛實融合概念，將展示廳打造成數位感強烈的「大型網紅直播間」，舞台以巨型筆電呈現展覽亮點，舞台另一側規劃「Bio-Tech」、「E-mobility」及「疫後新生活」直播艙展示區，廠商除了可與買主視訊洽談、提升展示視覺效果，亦可化身網紅走進舞台，以 Live Show風格介紹產品，並運用臉書直播，與泰國觀眾零距離互動，展現與疫情共存的時代，展覽行銷的更多可能。
開幕典禮由經濟部國際貿易局江文若局長、外貿協會黃志芳董事長、泰國駐台貿易經濟辦事處副代表Sunh Arunrugstichai出席致詞，以及泰國投資促進委員會（BOI）鄧彩秘書長線上參與，皆表示運用本展可深化台泰雙邊經貿文化交流。
數位新南向的概念貫徹在本年線上泰國形象展，結合當地市場趨勢及台灣產業脈動劃分5大展覽主軸，鎖定泰國智慧製造政策的「工業4.0」、疫情下全球密切關注的「防疫零接觸」、帶動未來世界交通革命的「E-mobilty」、疫後時代滿足小確幸的「生活消費」以及讓全球醞釀報復性出遊的「文化觀光」。
泰國疫情攀上高峰，網路行銷成為最重要的趨勢，本展特別邀請三位泰國知名網紅：坐擁百萬粉絲的明星辣媽Ploy推廣台灣生活小物、泰國版「電獺少女」LDA介紹最新台灣3C科技、以及美食旅遊達人Ratto分享台灣珍奶試喝心得，將優質台灣產品一次公開給泰國消費者。
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