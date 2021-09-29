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橘子搶五倍券商機 加碼10%零用金回饋

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

振興五倍券已開放數位綁定，橘子集團（6180）鼓勵消費者綁定橘子支付，推出數位券綁定加碼大方送，消費者只要將五倍券綁定橘子支付、完成登錄，筆筆消費將有10%零用金回饋；使用五倍券綁定橘子支付，並於有閑娛樂電商消費精選ACG、家電、美食券等全站熱門商品，可再疊加全館滿5,000折1,200好康與免運券等，有閑更加碼總價值超過百萬元優惠券，消費還能再抽iPhone13，買越多越開心。

橘子支付配合政府數位綁定政策，大推五倍券優惠方案，只要透過橘子支付振興專區完成登錄後，除可領取政府提撥5,000元儲值金外，每筆消費加碼10%零用金回饋，還可獲得有閑娛樂電商三張優惠券(滿499折100乙張、滿1,000折200乙張、滿5,000折1200乙張)，以及折扣券、免運券等，活動期間於有閑消費，筆筆均可再抽iPhone13(價值$25,900)。

綁定橘子支付後，若於其他通路消費(扣除五倍券不適用店家)，每帳戶可回饋上限500元零用金。零用金使用方式與優惠內容以官網公告為準。橘子支付數位綁定流程：下載beanfun! APP->點擊「錢包」->進入橘子支付「生活服務」->點入「振興五倍券」->進行綁定->綁定成功後10/8起，即可於有閑商城購物樂享優惠與回饋。

過往，消費性電子產品汰換多集中在年底，但有閑觀察，消費者因應疫情遠距在家大幅增加家電的使用與需求，大型家電用品的採購量提升，除了滾筒式洗衣機、吸塵器等居家清潔用品，銷售較去年成長2倍外，ACG娛樂方面的需求也大增，3C遊戲主機的銷量更是異軍突起，與去年同期相比成長達3倍，相關遊戲片也長期佔據有閑熱門榜前三名。

有閑商城也趁五倍券熱潮大推熱門商品，最受歡迎的是排名首位，需要提前預購的ACG夯品- BellFine 1/8 煉獄杏壽郎 炎柱(原價$9,969)、第二名為Nintendo Switch OLED白色主機組合(特價$12,980)、第三名則是Switch紅藍主機(特價$8980)，其餘遊戲片、美食券、家電等均在銷售前段班中，所有商品均可使用優惠券、再以零用金折抵，平日捨不得下手的，就趁五倍券熱騰騰到手的時候，綁定橘子支付、運用各項優惠券，將爆品以少少費用一次抱回家。

五倍券 家電

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