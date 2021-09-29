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HAPPY GO聯手Ocard、RE紅包 創點數生態圈

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
HAPPY GO擴大振興與餐飲平台合作，一鍵點餐再享點數回饋。圖／HAPPY GO提供
HAPPY GO擴大振興與餐飲平台合作，一鍵點餐再享點數回饋。圖／HAPPY GO提供

HAPPY GO繼上半年攜手Ocard美食平台後，本月再串接Ocard新功能「線上點」，同時也將全台聯盟店家超過2,000家的RE紅包納入HAPPY GO的點數生態圈，透過點數進行業內整合，消費者可一站式完成「瀏覽店家資訊」、「線上點餐」、「線上支付」、「美食外帶／外送」與「點數回饋」五種步驟。

鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城表示，2021年疫情對產業的衝擊更甚以往，面對被改變的生活習慣和消費模式，企業也需要以更多元的應變策略來迎接挑戰。透過點數為會員卡友省荷包，甚至進一步帶動卡友到合作夥伴的商家消費，疫起挺過疫情。

HAPPY GO 持續發展品牌異業結盟後更深層的合作關係，因此攜手Ocard美食平台和RE紅包，不僅看好居家防疫的「宅經濟」逆勢而起，同時藉助資源共享和聯盟共贏的點數生態圈，提供民眾最實質的消費回饋，打造出跨平台、跨會員、跨商店的點數循環經濟。

疫情期間帶動外送外帶商機蓬勃發展，HAPPY GO也正式與Ocard 線上點合作，卡友透過HAPPY GO App可輕鬆搜尋在地鄰近的店家資訊，享有訂餐、選定外帶／外送功能、付款及點數回饋等一條龍的服務，藉由低接觸和安心防疫，促進餐飲消費商機。

HAPPY GO下半年也再添新合作夥伴，即日起攜手RE紅包，透過「點數折抵，消費再累點」的點數循環回饋方式，再度擴大點數的使用場域。RE紅包合作的聯盟店家超過2,000家，店家服務範圍涵蓋食、衣、住、行、育樂和生活等領域，能涵蓋卡友需求，結帳時不限任何支付方式皆可累積HAPPY GO點數，同時也可以利用點數實質折抵現金。

紅包 疫情 生態

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