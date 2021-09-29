北客南移桃園成潮流？ 機捷周邊漲勢驚人

機捷通車已逾四年，大幅縮減北北桃通勤時間。房仲業者統計機捷周邊房價變化，沿線房價近五年平均上漲一成六，且桃園段漲幅明顯高於台北段，其中A7體育大學站漲最兇，達56.9%，其次為A18高鐵桃園站的33.7%、A15大園站以29.2%居第三，上漲26.1%的A17領航站排名第四，第五則是漲20.1%的A19桃園體育園區站。

從現今機捷周邊房價來看，均價15.5萬元的大園站，是碩果僅存的1字頭站點，其餘各站平均房價都已攻佔2字頭，1字頭的機場捷運宅不久後恐成絕響；而同樣一條捷運線，均價最高的A1台北車站平均房價69.9萬元，與最低15.5萬元的大園站相較，價差高達4.5倍。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，機捷沿線房價漲聲宏亮，除了是因通車時的房價基期相對低外，許多民眾對交通方便、商圈活絡的捷運站周邊青睞度高，買房時會「逐捷運而居」，使捷運站區的房子相對保值，且隨大台北房價高漲，雙北客群也沿捷運外溢購屋。

台灣房屋文青捷運直營店店長林夢軒指出，與台北車站僅相隔七站的A7體育大學站，是機捷在桃園的第一站，往來雙北十分便利，現今均價22.6萬元，每坪比台北車站大省47.3萬。2017年時房價甚至不到北市的四分之一，花一點點車程時間，即能以親民價輕鬆成家，讓A7躍升北台灣的熱門移居地，近年更因買氣旺盛而聲名大噪，從眾多站點脫穎而出，奪下機捷漲價王的頭銜。

機捷漲幅前五名中，桃園高鐵特區三站皆入榜，分別是價揚33.7%的A18高鐵桃園站、上漲22.7%的A17領航站，以及A19桃園體育園區站20.1%，這三站漲勢凌厲，主因高鐵交通利多與各項重大建設帶動。