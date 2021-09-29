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大直豪宅輕井澤返200萬俱樂部 頂樓戶單價創次高紀錄

經濟日報 / 記者趙翊君／台北即時報導
大直水岸豪宅輕井澤交易列表（台灣房屋集團趨勢中心／提供）
大直水岸豪宅輕井澤交易列表（台灣房屋集團趨勢中心／提供）

實價揭露，睽違兩年，大直豪宅「輕井澤」再現交易。據悉，買家是台玻集團的家族成員林姓女士，6月豪砸總價4.1億元，買下14樓頂樓兩戶，每坪200萬元，總面積共253.9坪，該單價也創下社區實價以來次高紀錄，僅次於2015年成交五樓戶的209.2萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「輕井澤」位於大直水岸明水路豪宅區，是當地指標豪宅，總戶數65戶，雖然屋齡已18年，但是因有水岸景觀無可取代的優勢，再加上住戶有不少政商名流、知名企業家匯集，讓該社區始終維持不錯行情。也因為住戶惜售，實價登錄以來，只有八筆交易紀錄，成交價落在180至200萬元左右，最新交易為最高的頂樓戶，因此坐穩200萬行情水準。

觀察從去年到今年，大直水岸第一排豪宅，總共有11筆交易，去年有「帝景水花園」、「忠泰交響曲」和「大直吉光片羽」共九筆，其中以吉光片羽單價最為親民，111萬即可入手；而今年則有「代官山」和「輕井澤」各一筆，代官山單價落在180萬元以上，而最新交易的輕井澤，單價200萬為近兩年最高價的水岸豪宅。

張旭嵐指出，大直水岸第一排最貴的豪宅就屬「代官山」，2014年9樓戶，以單價232.7萬居水岸之冠。不過今年六月，「代官山」七樓以182萬成交，似乎行情略有褪色，不過大直近內科、附近有美麗華商圈，距松山機場交通方便，頗符合台商、內科企業主和外資企業主工作和生活需求，加上水岸宅的景觀條件席位有限，仍是不少富豪名人收藏的目標。

近兩年大直水岸第一排豪宅交易（台灣房屋集團趨勢中心／提供）
近兩年大直水岸第一排豪宅交易（台灣房屋集團趨勢中心／提供）
大直水岸豪宅輕井澤，再度出現單價逾200萬元交易 （台灣房屋集團趨勢中心／提供）
大直水岸豪宅輕井澤，再度出現單價逾200萬元交易 （台灣房屋集團趨勢中心／提供）

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