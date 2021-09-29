她砸4.18億買兩戶 大直水岸豪宅單價站回200萬

睽違二年，大直豪宅「輕井澤」再現交易。實價揭露6月成交14樓頂樓兩戶，總價高達4.18億元、每坪200萬元，創下社區實價以來次高紀錄，僅次於2015年成交5樓戶的209.2萬元。謄本資料顯示，買家為林女士，為國內知名傳產集團家族成員。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「輕井澤」位於大直水岸明水路豪宅區，是當地指標豪宅，總戶數65戶，雖然屋齡已18年，但是因有水岸景觀無可取代的優勢，再加上住戶有不少政商名流、知名企業家匯集，讓該社區始終維持不錯行情。

也因住戶惜售，實價登錄以來，只有8筆交易紀錄，成交價落在180~200萬元，最新交易為最高的頂樓戶，因此坐穩兩百萬行情水準。

觀察從去年到今年，大直水岸第一排豪宅交易共11筆，去年有「帝景水花園」、「忠泰交響曲」和「吉光片羽」，其中以吉光片羽單價111萬元最親民；而今年則有「代官山」和「輕井澤」，輕井澤的200萬為近兩年最高價的水岸宅。

張旭嵐指出，大直水岸第一排最貴的豪宅就屬「代官山」，2014年9樓戶，以單價232.7萬居水岸之冠。不過今年六月，「代官山」七樓以182萬成交，似乎行情略有褪色。