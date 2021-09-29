響應帛琉供莫德納疫苗 KKday推快閃自由行4日32999元起

深度旅遊電商平台KKday響應帛琉觀光局加碼免費提供莫德納疫苗的好消息，宣布今（29）日起一連七天推出快閃加碼送，消費者只要在2021年10月5日晚間23時59分前至KKday官網訂購十月份出發的帛琉自由行（機＋酒），並於備註事項填寫通關密語「KKday帛琉自由行神隊友」，即可以一元加購立槳半日遊（價值2,217元起）或獨木舟一日遊指定行程（價值2,494元起），親自體驗令人終生難忘的帛琉美景。

KKday分享，帛琉人天性友善、樂活而且崇敬海洋，自小在群島堡礁生長的環境、多數居民皆十分熟識水性，除了透過浮潛、潛水等方式深入海洋奇景，當地也發展出多元的水上活動，因應此次響應官方疫苗方案再升級，KKday特別精選「帛琉 洛克群島獨木舟體驗 牛奶海&無人島野餐＆浮潛 & 水母湖 一日遊」或「帛琉 SUP 人間天堂立槳體驗 Palau SUP」二選一行程免費贈送，讓台灣旅客也能放慢速度跟隨當地人的步調，沈浸在彷彿人間仙境般的大自然蟲鳴鳥叫及潺潺水聲中，感受身心靈的洗滌以及絕佳療癒效果。

KKday也特別提醒，目前開放訂購的十月份航班尚有10/6（三）、10/9（六）、10/13（三）、10/16（六）、10/20（三）、10/23（六）與10/27（三）與10/30（六）共八個日期，無論是單人旅行或是最多40人之團體自由行，皆可至KKday官網訂位並贈送免費帛琉市區機場接送，另選擇位於市中心絕佳位置的帛琉酒店皆保證有房，每航班機位數量有限、售完為止，實際航班出發時間將依航空公司公告為準，欲購請至KKday官網查詢相關資訊。