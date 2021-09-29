科技人自住置產剛需 中科周邊前八月交易年增破五成

央行祭出六都及新竹縣市第二戶購屋貸款不得享有寬限期措施，對於年輕族群購屋是否產生衝擊引發市場關注。不過，根據最新調查發現，在中科周邊的大雅、潭子與龍井等區，房屋銷售量不減反增，甚至大雅的年增率高達58％。

鄉林不動產研究室今天指出，中科半導體大廠持續加碼投資，上下游廠商進駐，科技人口紅利與科技新貴高薪高獎金與分紅配股，自住與置產形成房市剛需，此特定族群的購屋自備款充足，買房完全不受房貸寬限期緊縮影響，喜愛高質感住宅，成為建商主力經營客層之一。

美中貿易戰及新冠疫情促使台商回游佈局，根據經濟部統計，從去年到今年6月，累計全台新登記工廠家數達1萬2,685家，六都之中以台中2,891家最多、新北1,700家次之，主要增加產業來自金屬製品、機械設備、食品製造等製造業。

今年第2季製造業產值達3兆9,576億元，創下歷年單季新高紀錄，連續三季正成長，而產業加碼投資也掀起一波新興科技人才的移居潮。

鄉林不動產研究室說，台積電、美光及巨大等產業龍頭大廠持續在中科擴廠，磁吸就業人口進駐，像是台積電稍早更傳出將在中科繼續擴廠，做為2奈米廠使用增加產能，預計將持續為該區域人口、消費經濟及房市再添利多。

根據科技部統計資料顯示，中科就業人口今年8月已達到5萬1,339人，相較10年前的2萬6,047人，增加近一倍，這些新增就業人口，約有一半是當初北漂到新竹、桃園與雙北念書或工作的中部年輕族群，返鄉回到中部工作，購屋置產。

全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰說，科技人年薪豐厚，自住及置產向來積極，除了鄰近中科最近的西屯區之外，這兩年來隨著新興重劃區開發與74線快速道路開通，加上生活機能日漸完善，購屋目標也開始外擴到北屯、潭子、大雅與龍井等地。

大台中今年前八月房市交易量較去年同期，年增率分別為三至五成，也讓大型建商到台中持續購地，土地、工資與建材翻倍漲價，房價跟著調漲，像大雅、潭子近五年來，新成屋價格從18萬元左右，已漲到23萬至26萬元上下，今年新推建案預售價格，穩穩站上3字頭，14期重劃區更飆上40幾萬元的高房價。

台中市地政局統計，台中市今年1至8月不動產交易轉移戶數計3萬1,137戶，較去年同期2萬8,315戶成長10%，交易前五名分別是北屯區5,843戶、西屯區3,812戶、南屯區2,513戶、北區2,194戶及太平區2,012戶。

但進一步以年增率來作比較，交易成長率最高的前五名，分別是大雅區、潭子區、東區、龍井區及北屯區。過去的蛋白區隨著台74線及國4台中環狀線等交通建設到位，20分鐘到中科園區的距離已經不是問題，加上這些區域的生活機能完善，也受到科技新貴購屋者的青睞。

鄉林建設副總經理方偉民指出，大雅、潭子及龍井都是中科周邊的衛星城市，受惠於科技業人口紅利，房市買氣持續上升，成為台中房市觀察指標，以大雅來說，包括宏亞、坤悅、久樘、惠國、富宇等建商紛紛搶進推案。

潭子挾著潭子科技園區與聚興產業園區等產業助攻，可望帶動新興就業人口移入，也吸引鄉林、順天、嘉磐、恆山及佳茂等品牌建商插旗。

另外，看好高科技族群購屋實力，加上區域發展潛力與房價爆發力可期，鄉林去年更加碼在離中科四期彰化二林園區最近的員林市中心菁華地段購地，預計今年底前推案搶市。

資金潮帶動中科周邊房市起飛，建商大舉購地不手軟，依統計，大雅區今年前八月土地交易累計12萬3,475坪，較去年同期7萬9,235坪年增率達55.8%。

而龍井區今年前8月土地交易18萬6,004坪，也比去年同期的13萬2,715坪增加了40.2%，潭子區則因重劃區與腹地少，光是今年前八個月土地交易8萬6,335坪，已經與去年8萬7,869坪相當。

方偉民分析，央行針對八縣市購買第二屋者祭出無房貸寬限期等選擇性信用管制，這項措施其實是打到投資客，對一般換屋或置產型購屋人而言沒有影響。