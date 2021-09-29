台越產業合作紡織分論壇登場 籲調整「三就地」政策

台灣越南產業合作論壇自2017年開始舉辦，今年考量疫情與防疫規定，紡拓會與越南紡織服裝協會（VITAS）以視訊方式舉辦第五屆紡織分論壇。紡拓會副董事長黃莊芳容表示，依越南官方統計，台商在越南的紡織成衣業總投資已超過30億美元，僅次於韓國，並且持續的擴大投資中。在與新冠肺炎病毒共存的新常態下，希望台灣與越南持續透過投資、貿易及交流，共同提升競爭力與創造商機。也希望越南政府視疫情發展，適時的調整「三就地」政策。

面對區域經貿整合的趨勢，台灣於2016年推動新南向政策，以促進區域交流、發展與合作。以紡織及成衣產業而言，越南與其他東協國家相比，更是重中之重，越南已是台灣紡織成衣業最重要的貿易夥伴，也是最大的海外投資地。

本屆分論壇有來自台灣及越南的產、官、學、研，共計超過300人於線上一同參與盛會。越方召集人VITAS主席武德江表示，紡織分論壇不僅是雙邊紡織及成衣業的交流平台，更是讓台越產業共同努力重建的橋樑，在各國重視環保議題下，VITAS已成立永續發展委員會，並在永續發展成衣聯盟（SAC）、世界銀行（WB）、國際勞工組織（ILO）等國際組織的支持下，協助企業邁向綠色及永續生產。

此次論壇聚焦後疫情的綠色商機，福盈科技董事長莊詩蘋表示，福盈採用太陽能及再生能源發電，並且從設計、生產、運送、使用到回收，皆結合環境友善及循環經濟概念，優先選用天然有機成分，開發100%再生塑膠瓶器，並取得搖籃到搖籃的銅級認證。

旭榮集團執行董事黃冠華也指出，旭榮使用智能與綠色製程，採用自動倉儲系統、太陽能發電、完善的水資源管理，亦開發環保素材，減少織物對環境的影響。

黃莊芳容表示，因應全球暖化與氣候變遷，做為國際品牌最堅實夥伴的台灣及越南，也應該努力朝向永續及減碳邁進，VITAS副主席張文甘也說，越南在國際趨勢下，對於聯合國永續發展目標、勞工、環保等議題，亦會積極採取行動。